Audi Nuvolari arriva in Italia: la supercar da 1.001 CV che rende omaggio al mito di Tazio

“Gli uccelli nell’aria perdono l’ali quando passa Nuvolari!”, diceva Lucio Dalla nella sua immortale canzone dedicata a uno dei prodigi del nostro Paese. Tazio Nuvolari non è mai stato banale e la sua figura non può essere relegata a quella di semplice pilota di auto. Il mantovano volante ha sfidato i limiti della fisica con l’obiettivo di padroneggiare come nessun altro il suo chiodo fisso: la velocità. Auto, moto, aerei, Nuvolari ha saputo maneggiare con destrezza e abilità impareggiabile qualunque mezzo a motore. Il suo nome è diventato sinonimo di audacia e spericolatezza. Per questo motivo dedicare una vettura a un personaggio del genere è un onore importante, anche se ti chiami Audi e sei uno dei marchi più prestigiosi al mondo. Nella squisita cornice di Mantova, la città che gli diede i natali, i Quattro Anelli hanno presentato al pubblico italiano la nuova Nuvolari. Un capolavoro di tecnica con motorizzazione ibrida che supera la soglia dei 1.000 CV.

Un tributo a Tazio Nuvolari

Dunque, perché legare le vicende di Audi al marchio tedesco? Nuvolari, in effetti, ha scritto pagini memorabili al volante dell’Alfa Romeo ma ha lasciato il segno anche con le frecce d’argento dell’Auto Union, l’antenata dell’odierna Casa di Ingolstadt.

Fu proprio al posto di guida della leggendaria Auto Union Type D che Nuvolari conquistò il Gran Premio d’Italia del 1938 a Monza, entrando nella leggenda. Oggi la nuova Audi Nuvolari raccoglie in modo ideale quella splendida eredità. Come la Type D rappresentava il massimo dell’innovazione tecnica degli Anni Trenta, la nuova supercar vuole essere il punto più avanzato dell’ingegneria Audi contemporanea.

Audi Nuvolari

L’Audi più potente di sempre

Dietro la carrozzeria in fibra di carbonio si nasconde una meccanica nata senza alcun tipo di compromesso. Audi Nuvolari è la prima supercar ibrida plug-in della storia del marchio di Ingolstadt e combina un motore V8 4.0 biturbo con tre motori elettrici. Il risultato è una potenza complessiva di 1.001 CV.

Le prestazioni sono da assoluta hypercar: lo scatto da 0 a 100 km/h viene completato in appena 2,6 secondi, mentre per raggiungere i 200 km/h bastano 6,8 secondi. La velocità massima oltrepassa addirittura la soglia psicologica dei 350 km/h; un valore che la rende inevitabilmente l’Audi di serie più veloce mai realizzata.

Inoltre, il powertrain viene affiancato da una nuova generazione della mitica trazione integrale quattro, capace di distribuire la coppia in modo predittivo sia tra gli assali sia tra le singole ruote. A completare il pacchetto tecnico arrivano i freni Audi Ceramic Pro con dischi in carbonio derivati dall’esperienza maturata in Formula 1.

Audi Nuvolari

Formula 1 e design italiano

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda il contributo dell’Italia. Il design porta infatti la firma di Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi AG, mentre lo sviluppo ha coinvolto il Centro Tecnico di Nardò per i test ad alta velocità.

Anche molte delle soluzioni tecniche derivano direttamente dal programma Formula 1 del marchio. L’aerodinamica attiva è stata sviluppata con il contributo dei piloti Audi F1 Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, mentre diversi componenti dell’impianto frenante e della gestione dinamica nascono dall’esperienza nelle competizioni.

Audi Nuvolari

Solo 499 esemplari

Audi Nuvolari non sarà una supercar destinata ai grandi numeri. La produzione, infatti, sarà limitata a 499 esemplari. Tuttavia, il suo ruolo va oltre l’esclusività. Per Audi rappresenta un vero laboratorio tecnologico destinato a influenzare i futuri modelli della gamma. La vettura è stata sviluppata in appena 405 giorni, un tempo record che testimonia il nuovo approccio operativo adottato dalla Casa tedesca.

Più che una semplice supercar, Audi Nuvolari è un manifesto. Un ponte tra la storia gloriosa di Tazio Nuvolari e il futuro dell’automobile secondo Audi. E non è un caso che il suo debutto italiano sia avvenuto proprio tra Mantova, Monza e Milano: tre luoghi che raccontano il passato, il presente e la prossima evoluzione del marchio tedesco. “Quando passa Nuvolari,

la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore, e finalmente quando sente il rumore salta in piedi e lo saluta con la mano”.