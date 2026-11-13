FitActive conquista quota 200 club. Una rete internazionale del fitness

Con l’apertura della nuova sede di Prato, FitActive raggiunge quota 200 club e taglia uno dei traguardi più importanti della propria storia. Un risultato che nell’ottobre 2026 segna una nuova tappa per il marchio italiano del fitness, nato in Lombardia e diventato in quasi vent’anni una realtà internazionale con centinaia di migliaia di iscritti. Dietro il numero delle strutture ci sono città, professionisti, imprenditori, collaboratori e soprattutto persone che ogni giorno scelgono di dedicare tempo al proprio benessere.

La storia di FitActive comincia nel 2007 a Seveso, quando il fondatore e amministratore delegato Eduardo Montefusco entra nel settore attraverso una piccola palestra. Il suo avvicinamento al mondo del fitness era avvenuto quasi per caso: prima di diventare imprenditore, lavorava infatti nella programmazione informatica e proprio lo sviluppo di un software gestionale destinato alle palestre lo aveva portato a conoscere il settore. Da quell’esperienza nasce un progetto che negli anni si è progressivamente sviluppato, prima in Italia e poi all’estero, raggiungendo Spagna, Svizzera, Romania, Albania, Macedonia del Nord e Brasile.

Il traguardo dei 200 club è il risultato di una strategia costruita attorno a un principio preciso: «Fitness per tutti». Una filosofia che punta a rendere l’attività fisica accessibile, superando l’idea della palestra come luogo riservato esclusivamente agli sportivi più allenati. L’obiettivo è offrire uno spazio adatto a esigenze differenti: da chi vuole migliorare la propria forma fisica a chi desidera recuperare energia, stare meglio, ritagliarsi un momento personale o ricominciare ad allenarsi dopo un periodo di inattività.

Nel corso degli anni è cambiato anche il concetto stesso di palestra. Non più soltanto un luogo dove utilizzare attrezzature e svolgere esercizi, ma uno spazio dedicato alla quotidianità, alla socialità e alla cura di sé. FitActive ha accompagnato questa trasformazione ampliando progressivamente la propria offerta, che oggi integra allenamento, corsi, servizi all inclusive, tecnologia e soluzioni dedicate al recupero muscolare. Un modello pensato per garantire libertà e flessibilità agli iscritti, mettendo al centro l’esperienza complessiva.

Nel 2026 il marchio ha continuato a investire nell’evoluzione dei servizi, introducendo nuove soluzioni per il recupero e la personalizzazione dell’allenamento. Tra le novità figurano strumenti tecnologici e applicazioni legate all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di accompagnare gli iscritti nei propri percorsi e rispondere in maniera sempre più mirata alle esigenze individuali. Una direzione che amplia i confini tradizionali del fitness, trasformando la palestra in un ecosistema di servizi dedicati al benessere. Accanto a «Fitness per tutti», un altro elemento centrale dell’identità del brand è il messaggio «Allena la felicità», che sposta l’attenzione dalla sola prestazione fisica alla persona. Dietro ogni abbonamento, infatti, possono esserci motivazioni diverse: modificare il proprio corpo, recuperare energie, migliorare il benessere, trovare uno spazio personale o incontrare altre persone. È questa varietà di obiettivi ad aver contribuito alla nascita di una community che oggi rappresenta uno degli elementi distintivi della rete.

Crescere fino a 200 sedi significa anche affrontare una nuova sfida: mantenere riconoscibile l’identità del marchio mentre aumentano le dimensioni dell’organizzazione e si raggiungono mercati differenti. FitActive ha costruito nel tempo un’immagine immediata e un linguaggio diretto, cercando di ridurre la distanza tra il fitness e chi ancora non si sente parte di questo mondo. Conservare questa impostazione rappresenta un obiettivo importante nella nuova fase di sviluppo. L’apertura di Prato diventa così l’occasione per guardare al percorso compiuto e, soprattutto, alle prospettive future.

Il gruppo intende proseguire l’espansione in Italia e sui mercati internazionali, continuando a sviluppare servizi, tecnologia, recupero muscolare, benessere e strumenti digitali. Il traguardo delle 200 strutture non rappresenta quindi un punto di arrivo, ma una nuova responsabilità: crescere senza perdere i valori delle origini. Perché una palestra può essere replicata, ma un’identità deve essere riconquistata ogni giorno. E per FitActive la storia, dopo duecento club, è ancora tutta da scrivere.