Microchip, dati e guerra ibrida: così cambia la geopolitica del potere globale

Lunedì 16 novembre, dalle 9.30 alle 13, la Fondazione Feltrinelli di Milano ospita “Innovare, la sfida di Prometeo”, il convegno organizzato da il Giornale in collaborazione con il settimanale economico Moneta (qui il programma completo). Un confronto tra protagonisti del mondo industriale, tecnologico e accademico sulle grandi sfide dell’innovazione e sul futuro della nostra società. L’evento è ad accesso libero fino a esaurimento posti previa iscrizione cliccando questo link.

In un mondo liquido e in un mondo in rete i confini diventano inevitabilmente labili, permeabili. Contemporaneamente lo diventano anche i concetti chiave della geopolitica, persino quelli basilari di “guerra” e di “pace”. Ecco perché in questo momento siamo costretti, e non solo a causa degli attacchi hacker a cui sono stati sottoposti una serie di Paesi europei, a ragionare sul concetto di sicurezza informatica.

Facciamo un salto indietro… Come è stata vinta la Seconda guerra mondiale? È stata vinta grazie alla predominanza nella capacità produttiva. Il fronte era condizionato in maniera totale dalla capacità dei vari contendenti di riversare verso le prime linee macchine e materiali. L’Asse venne inesorabilmente travolta dalla superiorità materiale degli Alleati, da un profluvio di carri armati, di aeroplani. La Guerra fredda invece è stata vinta, almeno parzialmente, dall’Occidente a partire dall’enorme peso economico necessario a mantenere un equilibrio nucleare tra potenze.

Ma le guerre, calde o fredde del futuro, su che base si vinceranno? Secondo molti analisti a fare la differenza sarà la capacità di calcolo e di immagazzinamento dati, di cui l’intelligenza artificiale, di cui tanto si parla, è la punta dell’iceberg. Questa corsa al controllo dei dati, che poi vuol dire controllo del campo di battaglia nel finale, ma prima ancora controllo dell’economia e dell’informazione, è iniziata già da decenni ma ora è arrivata ad un livello esponenziale. E visto quello che sta accadendo anche ad un inizio di redde rationem a cui l’Europa arriva con una preparazione che potrebbe essere insufficiente.

Non si tratta di uno scontro legato soltanto ai software e alla rete: esiste una parte hardware del conflitto che riguarda proprio il controllo e la vendita dei microchip che al momento sono la vera base dell’economia e del potenziale bellico mondiale. Alla base di ogni elaborazione dati c’è la necessità di svariati milioni di 1 e di 0 del codice binario. Ogni pulsante del vostro smartphone, ogni email, foto o video di YouTube è codificato, in ultima analisi, in immense stringhe di codice binario. Ma questi numeri sono l’espressione di correnti elettriche. Un chip è una griglia di milioni o miliardi di transistor: elaborano queste cifre, per ricordarle e per trasformare realtà sensibili come immagini, suoni e onde radio.

Ma chi e dove è in grado di fabbricare questi microscopici circuiti integrati? Al giorno d’oggi nessuno produce e miniaturizza i semiconduttori come Semiconductor Manufacturing Company di Taiwan. Per intenderci, i microprocessori A14 di quest’azienda contengono ognuno 11,8 miliardi di transistor. Solo sessant’anni fa, giusto per dare l’idea, i transistor in un singolo microprocessore erano 4. Un salto di potenza di calcolo più che esponenziale. Questo spiega perché lo status politico di Taiwan con le sue avanzatissime aziende di microprocessori sia una questione di enorme importanza. Senza quei processori, il mondo si spegnerebbe.

E quello di Taiwan non è un caso isolato. Le aziende che impattano davvero nella produzione dei microchip si contano sulle dita di una mano, del resto si tratta di scolpire nel silicio labirinti di circuiti che hanno forme grandi la metà di un coronavirus e cento volte più piccole di un mitocondrio.

Il cuore della progettazione di questi piccoli gioielli tecnologici è rimasto nella Silicon Valley ma la fabbricazione avviene a Taiwan. E possono essere incisi solo usando dei macchinari ad altissima precisione. Questi macchinari vengono prodotti principalmente da cinque aziende, una olandese, una giapponese e tre californiane. Si tratta di una filiera delicatissima che può essere facilmente compromessa. Ecco spiegata tutta la tensione geopolitica che si muove attorno a Taiwan, lo spionaggio industriale a cui, è cronaca di questi giorni, vengono sottoposte aziende come Nvidia. La Cina sta impiegando le sue menti migliori e miliardi di dollari per sviluppare una tecnologia indipendente per i semiconduttori, nel tentativo di liberarsi della stretta statunitense.

E questo è solo un versante, quello “materiale”, del tema della sicurezza informatica. Esiste poi la rete trasformata in terreno immateriale di scontro e di guerra ibrida. La difesa informatica ha costi molto alti, l’aggressore spesso non è nemmeno riconoscibile.

Ecco perché è importante parlare di questi temi come si farà al convegno di lunedì 16 novembre organizzato da “Il Giornale” in collaborazione con il settimanale economico “Moneta”: “Innovare, la sfida di Prometeo”. Tra i vari panel relativamente alla sicurezza informatica e alla lotta per le risorse tecnologiche vale la pena di segnalare: “Chi possiede il fuoco”. Porterà il confronto sul terreno della competizione globale per semiconduttori, terre rare, energia e materie prime critiche. Taiwan, Cina, Stati Uniti ed Europa sono protagonisti di una partita che vale molto più della supremazia tecnologica: riguarda la sicurezza economica, l’indipendenza industriale e il potere delle nazioni. Ne discuteranno Guido Saracco, già rettore del Politecnico di Torino, ed Edoardo degli Innocenti, CEO e co-founder di B3YOND e Chief Innovation Officer di Kama Sport. A moderare sarà Stefano Zurlo. La domanda è inevitabile: che cosa accade quando il progresso di un Paese dipende da risorse e tecnologie controllate da altri?

Senza contare il peso dell’Intelligenza artificiale in questo confronto geopolitico. “L’innovazione che si mangia da sola” sarà il tema dell’intervista a Angelo Moratti, fondatore e presidente di Angel Capital Management. L’intelligenza artificiale sta assorbendo quantità crescenti di chip avanzati, capacità produttiva e risorse, al punto da poter rallentare lo sviluppo di altre tecnologie di uso quotidiano. Persino gli smartphone del futuro potrebbero risentire della corsa globale all’AI. Una contraddizione che apre interrogativi più profondi: il progresso è davvero sempre lineare? E soprattutto, come evitare che la corsa all’innovazione finisca per sacrificare proprio i bisogni dell’uomo?