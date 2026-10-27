Chi è Katie Goodland, la moglie di Harry Kane

Notte di festeggiamenti a Londra e a Monaco per l’assegnazione del Pallone d’Oro a Harry Kane. L’attaccante inglese del Bayern Monaco, 33 anni, si è aggiudicato l’ambito riconoscimento al termine di una stagione da incorniciare. Una vittoria resa ancora più speciale dal fatto che, per la prima volta, la cerimonia si è svolta a Londra, in omaggio al primo vincitore del premio, il connazionale Stanley Matthews, che lo conquistò nel 1956.

A sostenere Harry Kane in platea al London Palladium Theatre c’era anche la moglie, Katie Goodland, che il calciatore ha ringraziato nel suo discorso insieme a tutte le persone che lo hanno supportato nel percorso verso la vittoria: “Sono senza parole, ho lottato per essere il migliore. Per qualsiasi ragazzo o ragazza che desideri realizzare i propri sogni, tutto è possibile. Con il duro lavoro anche quando nessuno ti guarda, superando gli alti e bassi e con l’apprendimento attraverso la resilienza, la determinazione e la fiducia in se stessi, tutto si può realizzare. Ringrazio i miei compagni di squadra del Bayern Monaco, senza di loro non sarebbe stato possibile tutto questo. Sono cresciuto come giocatore, come persona e come leader da quando sono in Germania. Grazie anche a mia moglie, ai miei genitori e a tutta la mia famiglia: mi hanno sempre aiutato molto fuori dal campo”.

Chi è Katie Goodland

Nata a Chingford, Londra, il 21 gennaio 1993, Katie Goodland ha fatto dello sport la sua professione. Laureata in scienze motorie, ha lavorato come personal trainer per poi dedicarsi principalmente alla famiglia. Dal 2022 è inoltre impegnata nelle attività a sostegno della Harry Kane Foundation. Molto attiva sui social network, dove condivide momenti della vita familiare, Katie è la prima tifosa del marito e viene spesso immortalata insieme ai loro quattro figli sugli spalti, in occasione delle partite più importanti dell’attaccante inglese. Un sostegno incondizionato che non è mancato neppure alla vigilia della cerimonia di premiazione a Londra, quando Goodland ha dedicato a Kane un messaggio sui social: “Pronta a sostenere il mio amore”.

La lunga storia con Harry

Nati e cresciuti entrambi a Chingford, Harry Kane e Katie Goodland si conoscono fin da bambini, ma il loro legame cresciuto nell’adolescenza si è trasformato in una storia d’amore nel 2012, quando il calciatore militava nel Tottenham. Da allora, la vita di coppia e la carriera di Kane sono cresciute parallelamente. Nel 2017 è nata la primogenita Ivy e, pochi mesi dopo, durante una romantica vacanza alle Bahamas, è arrivata la proposta di matrimonio. Le nozze sono state celebrate due anni dopo, con una cerimonia privata alla presenza di familiari e amici intimi. La famiglia si è poi allargata con l’arrivo dei figli Vivienne, nel 2018, Louis, nel 2020, e Henry, nel 2023. Con il trasferimento di Kane al Bayern Monaco, nel 2023, anche Katie e i figli lo hanno seguito in Germania, dove la famiglia vive oggi.