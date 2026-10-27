Harry Kane, polemiche per i festeggiamenti per il Pallone d’Oro che richiamano la tragedia di Crans-Montana: cosa è successo

Una festa in pompa magna, com’era giusto che fosse. Sarebbero stati da evitare, però, quei candelotti scintillanti posti sopra le bottiglie di Champagne nel locale dove Harry Kane ha festeggiato la vittoria del Pallone d’Oro. Non mancano, in queste ore, le polemiche della Rete per una tragedia che non ha scosso soltanto la Svizzera, dove sono accaduti i fatti a Capodanno nella località di Crans-Montana (il locale Le Constellation), ma il mondo intero con le immagini e i video della devastazione dove hanno perso la vita 41 persone oltre ai 115 feriti

I festeggiamenti di Kane

L’attaccante inglese dei Bayern Monaco Kane non ha badato a spese per una festa nell’esclusivo Cirque le Soir di Londra in compagnia dei familiari e degli amici più stretti dove lo champagne scorreva a fiumi in un’atmosfera euforica. In alcuni video che stanno diventando virali, però, ecco quei candelotti attaccati alle bottiglie che rimandano inevitabilmente all’immane tragedia.

Tra l’altro, si vede chiaramente il personale del locale che, alzando le bottiglie, fa toccare le scintille dei candelotti con il soffitto. A Londra (ma non solo), è ancora prassi comune usare questa tipologia di festeggiamento quando si portano determinate tipologie di bevande nei tavoli. Sia chiaro, non è certo colpa di Harry Kane se il locale prevede questa modalità di festeggiamento ma è anche chiaro che quanto avvenuto in Svizzera dovrebbe contribuire a una maggiore e netta sensibilizzazione ma soprattutto un cambiamento radicale per evitare altre potenziali tragedie future.

Le reazioni della Rete

“Mi ricorda la tragedia che è successa di recente quando il soffitto ha preso fuoco. Soffitti così bassi!”, spiega su X notando proprio quanto abbiamo detto. Certo, se i soffitti fossero stati alti non si sarebbe quasi posta la problematica, ma l’area riservata a Kane li aveva molto, molto bassi. “Perché continuano a tirar fuori quelle bottiglie con candeline con scintille al chiuso? Non è successa una tragedia in Svizzera un po’ di tempo fa a causa di qualcosa di simile?”, si domanda Daniel, su X. “Dopo quello che è successo in quella discoteca in Svizzera all’inizio di quest’anno, mi sorprende che avere le scintille sia ancora permesso!”, esclama molto chiaramente James. “Non è un bel posto per festeggiare. Avrebbero potuto scegliere un posto più sicuro”, sottolinea Chrissie.

Insomma, una condanna trasversale ed eterogenea da utenti non necessariamente svizzeri e italiani: quella tragedia è mondiale, appartiene a tutti noi ma da alcune parti ancora, evidentemente, piace scherzare con il fuoco.