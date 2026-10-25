Il Milan domina: passa a Udine e “dimentica” l’Europa League. Pulisic e Hutchinson firmano il 2-0

È stato proprio un bel Milan. E Non era così scontato dopo la debacle in Europa League contro il Bournemouth. La squadra di Amorim si impone 2-0 sul campo dell’Udinese grazie a un gol per tempo di Pulisic e Hutchinson, quest’ultimo al primo gol in Serie A. I rossoneri hanno operato una spinta costante, due i migliori in campo su tutti: certamente Bartesaghi e Pulisic. Il Milan sale così al secondo posto in classifica a 18 punti, assieme alla Roma, dando continuità alla vittoria contro l’Atalanta di domenica scorsa, in testa rimangono Inter e Lazio a 22. Ancora notte fonda per l’Udinese, alla sua terza sconfitta di fila, e rimane al penultimo posto con 4 punti come Fiorentina e Parma. Nel turno infrasettimanale, il Milan affronterà mercoledì il Bologna a San Siro mentre l’Udinese sarà impegnato sul campo del Parma.

La sblocca subito Pulisic

Il Milan comincia dal primo minuto con l’esordio in Serie A di Diawara, difensore classe 2006. Bartesaghi viene invece messo sulla fascia sinistra di centrocampo. Dopo poco più di 300 secondi dall’inizio del match i rossoneri si portano in vantaggio con la rete di Pulisic, 1-0: un grande di lancio di Modric e l’ottimo stop dell’americano, bravo a infilare in gol trovandosi di fronte Okoye in uscita.

I rossoneri chiudono il 1°tempo avanti

I bianconeri padroni di casa al 10’ ci provano con Kamara, bella parata di Maignan che in tuffo devia la palla in corner. Due minuti dopo ci prova Bartesaghi ma il suo tiro mancino non è preciso. La gara prosegue sui binari dell’equilibrio: al 22’ Hutchinson sbaglia un passaggio facile, al 25’ Pulisic cerca la doppietta personale ma la difesa dell’Udinese si salva deviando in corner. Al 27’ Vojvoda salva i suoi dal raddoppio rossonero che chiude su Tomori, rischi enormi per i bianconeri. Al 40’ c’è un clamoroso errore di Bartesaghi e Pulisic che si ostacolano a vicenda al momento della conclusione verso la porta dopo un ottimo cross di Tomori servito inizialmente dal sapiente piede di Modric. La prima frazione di gioco si chiude con la squadra di Amorim avanti di una rete.

Primo squillo di Hutchinson

Al 60’ azione straordinaria dei due migliori in campo del Milan, ovvero la cavalcata di Bartesaghi e l’assist a Pulisic che viene fermato da Okoye. Un minuto dopo si ripete una scena simile, Bartesaghi a sinistra è irresistibile. Al 64’ Runjaic inserisce il rientrante Zaniolo e Arizala per cercare di riprendere la gara ma è il Milan che continua a fare la gara rendendosi più volte pericoloso. Al 65’ esplode di gioia il settore dei tifosi rossoneri che vanno in gol con Hutchinson al primo gol in serie A, 2-0: dalla distanza tira Chakvetadze, Okoye respinge ed ha anche la visuale coperta e il più lesto a ribattere è il calciatore inglese. Gioca bene il Milan che sembra aver smaltito in fretta le scorie della nottataccia di Bournemouth, continua a non incidere più di tanto l’Udinese che fino a questo momento, in campionato, conta una vittoria, un pareggio e sei sconfitte.

Milan vicino al terzo gol

A pochi centimetri dal 3-0 la squadra rossonera al 73’ quando Ramos colpisce la traversa trovandosi con la porta spalancata dopo la respinta di Okoye che da terra è bravissimo a metterci la mano e alzare la palla quel tanto che basta per farla andare sul legno. Al 79’ si rende pericoloso ancora una volta Ramos con un tiro a giro verso il secondo palo, palla fuori di poco. All’84’ il copione non cambia visto che andare vicino al gol è Loftus-Cheek, chiuso da Okoye. Al 90’ è ancora l’inglese ad andare vicino alla rete ma viene chiuso da Palma pochi istanti prima di calciare. Sono tre i minuti di recupero, non accade più nulla di particolare: i rossoneri vincono meritatamente a Udine mettendo pressione alle squadre di alta classifica.

Il tabellino

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda (64’ Zaniolo), Piotrowski (46’ Miller), Karlstrom (83’ Lovric), Kamara (64’ Arizala); Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis (83’ Vinciari). All. Runjaic.

Milan (4-4-1-1): Maignan; Tomori (73’ Musah), De Winter, Pavlovic, Diawara; Hutchinson (73’ Loftus-Cheek, 91’ Comotto), Modric, Jashari, Bartesaghi (85’ Cisse); Pulisic; Ramos (90’ Camarda). All. Amorim.

Marcatori: 6’ Pulisic (M), 65’ Hutchinson (M)

Ammoniti: 39’ Ramos (M), 43’ Karlstrom (U), 90’ Modric (M)

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)