Ravenna, il debutto di Ronaldinho è da applausi: il brasiliano incanta con le sue giocate

È tornato quel sorriso che ha fatto innamorare tutto il mondo con le sue giocate da funambolo. Al ritorno in campo a 46 anni (e 11 anni dopo l’ultima volta) con la maglia del Ravenna, nel campionato italiano di Lega Pro girone B, Ronaldinho incanta tutto i tifosi accorsi allo stadio “Bruno Benelli” con una gran prestazione condita dall’avvio dell’azione che ha portato al vantaggio ravennate nel derby contro il Forlì.

Le prime “pennellate” di Dinho

Lo stadio è sold-out, l’attesa massima per vederlo giocare di nuovo. Per la prima volta, l’asso brasiliano si fa vedere al 7’ minuto del primo tempo con un cross da calcio d’angolo: due minuti dopo arriva l’imbucata per Rabbi ma la difesa del Forlì è brava a respingere l’assalto. La prima vera palla gol, però, se la procurano gli ospiti che colpiscono la traversa al 15’. Al 19’ una pennellata di Ronaldinho per Donati che colpisce di testa ma è bravo il portiere del Forlì, Martelli, a respingere.

Il brasiliano protagonista nell’azione del gol

Al 36’ lo stadio esplode di gioia e non è certamente un caso che a propiziare la rete del vantaggio sia proprio Ronaldinho: il brasiliano passa il pallone, sulla fascia destra a Lonardi che è bravissimo a servire Donati che con un gran tiro da fuori area sblocca la gara, 1-0 per il Ravenna. Gli avversari iniziano a “soffrire” l’asso brasiliano che al 41’ viene atterrato a centrocampo ma il suo proverbiale sorriso spegne sul nascere qualsiasi eventuale polemica con l’avversario.

Il saluto alla curva

Finiscono così i primi 45 minuti di gioco che hanno una bella appendice: Ronaldinho va sotto la curva dei suoi tifosi inchinandosi davanti a loro e mimando un cuore con le mani. Il significato è presto detto: Dinho non può avere ancora i 90 minuti nelle gambe e a inizio ripresa viene sostituito dal compagno di squadra Maggio. Ovazione, dunque, per un amore appena iniziato e destinato a proseguire almeno per tutta questa stagione.

Quali sono gli obiettivi

Dopo aver indossato la maglia del Milan, dunque, Ronaldinho è tornato al calcio giocato. Non potrà giocare, a 46 anni, con continuità un campionato molto dispendioso come quello della Lega Pro italiana ma il brasiliano, tra i suoi obiettivi, insegue il gol numero 300 della sua incredibile carriera. Se il buongiorno si vede dal mattino, poco o nulla gli sarà precluso.