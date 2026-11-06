“Ti do un pugno”: Spalletti furioso con Cabal, cosa è successo

Un finale di gara ad alta tensione. La vittoria che la Juventus ha ottenuto in Europa League contro l’Az Alkmaar apre sicuramente un periodo di maggiore serenità rispetto alle ultime settimane dove i risultati conducevano dritti dritti verso una crisi. Negli ultimi minuti, però, gli olandesi hanno rischiato addirittura di pareggiare la gara e il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, furioso, se l’è presa soprattutto con il calciatore colombiano Juan David Cabal.

Cosa è successo in campo

È diventato virale, nelle ultime ore, un piccolo frame in cui l’allenatore si avvicina a muso duro al calciatore che si era avvicinato nei pressi della panchina richiamato dal suo mister. In quei momenti i bianconeri avevano da poco subìto la rete dell’1-2 per una disattenzione difensiva che avrebbe potuto riaprire l’incontro a pochi minuti più recupero dalla fine della gara. E, in realtà, era arrivato anche il 2-2 poi annullato per fuorigioco.

Perché Cabal è stato rimproverato

Proprio la posizione in campo del suo difensore, Cabal, non è andata giù a Spalletti che non le ha mandate a dire e dal labiale si legge la “promessa” di dargli un pugno se non avesse rispettato a dovere certe direttive. Sappiamo perfettamente che il gancio non sarebbe mai arrivato ma che, in fasi di gioco concitate, nel calcio può capitare che spesso si dicano cose che non si pensano assolutamente. “Se lo fai di nuovo, ti do un pugno”, si legge dal labiale del tecnico.

Insomma, molta tensione per una gara poi vinta e tre punti fondamentali nell’ottica del passaggio del turno anche se ancora mancano alcune gare. “Non si può mettere a rischio una partita condotta così per 85 minuti”, si sfoga il tecnico. “Bisogna mantenere certi comportamenti nel tempo, ripeterli con costanza e forza. Soltanto in questo modo diventano un’abitudine”. Tutto è bene quel che finisce bene: il difensore Cabal è tornato in campo rispettando le indicazioni e soprattutto la sua posizione in campo, il gioco è ripreso e la Juventus ha portato a casa una gara fondamentale per il suo cammino europeo.