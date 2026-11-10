Ryanair, oggi scattano le nuove regole: cosa cambia sui bagagli

Annunciate da settimane, da martedì 10 novembre Ryanair cambia le tempistiche che riguardano tutti i check-in dei bagagli che vanno imbarcati in stiva che riguardano le tipologia da 10 kg, 20 e 23 kg.

I nuovi limiti di orario

I passeggeri “ritardatari” sono avvisati: chi viaggia con la compagnia low-cost leader in Europa e intende imbarcare la propria valigia, dovrà recarsi all’apposito bancone o postazione automatica entro 60 minuti dal decollo dell’aereo, altrimenti non sarà più possibile effettuare l’operazione. Fino a ieri, invece, il limite fissato era di 40 minuti. In poche parole, se il volo decolla alle 8:15 c’è tempo entro e non oltre le 7:15 perché alle 7.20, ad esempio, non sarà più possibile imbarcare la valigia da spedire in stiva.

A quel punto si dovrà per forza lasciare il bagaglio a terra o acquistare un ticket per un nuovo volo. Per evitare questi disagi, la compagnia irlandese consiglia di arrivare in aeroporto almeno due ore prima della partenza se si viaggia sul territorio nazionale, anche di più se si viaggia su tratte intercontinentali.

I perché di questa scelta

“Questa piccola modifica darà al 20% dei passeggeri Ryanair che imbarcano un bagaglio più tempo per superare i controlli di sicurezza e il controllo passaporti in aeroporto e raggiungere il gate d’imbarco prima dell’inizio dell’imbarco, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza turistica, quando le code in aeroporto possono essere più lunghe”: a dirlo è la responsabile marketing di Ryanair, Dara Brady.

Cosa rimane immutato

Non sarà toccato da questa modifica, dunque, il restante 80% dei passeggeri che viaggia con il solo bagaglio a mano. Per quanto riguarda il check-in online, poi, rimane in vigore la possibilità di effettuarlo fino a 30 minuti dalla partenza e anche il gate d’imbarco che chiude all’incirca mezz’ora prima del decollo.

Aumenta il traffico a ottobre

La compagnia low-cost irlandese si conferma, intanto, leader del settore low-cost europeo: il traffico del mese di ottobre 2026 è cresciuto dell’1% e ha raggiunto oltre 19,4 milioni di passeggeri. Per quanto riguarda, invece, l’intero anno da ottobre 2025, Ryanair fa registrare una crescita del 5% con un totale di 215,4 milioni di passeggeri.