Ryanair, nuove regole sul check-in dei bagagli: cosa cambia dal 10 novembre

Tutti i passeggeri della low cost numero 1 in Europa, l’irlandese Ryanair, sono avvisati: dal 10 novembre entrano in vigore nuove regole per chi dovrà imbarcare il proprio bagaglio recandosi negli appositi banchi check-in presenti in tutti gli aeroporti.
La tempistica di consegna
Con una nota diffusa nelle ultime ore, Ryanair ricorda che da martedì 10 novembre il servizio di consegna bagagli “chiuderà 60 minuti prima dell’orario di partenza previsto, invece degli attuali 40 minuti. I passeggeri che utilizzano il servizio di consegna bagagli in aeroporto sono pregati di assicurarsi di aver consegnato i propri bagagli almeno 60 minuti prima della partenza”, afferma la responsabile marketing di Ryanair, Dara Brady.
Quali sono le motivazioni
Questa modifica, annunciata già lo scorso mese aprile, darà al 20% dei passeggeri Ryanair che imbarcano un bagaglio “più tempo a disposizione per effettuare i controlli di sicurezza e il controllo passaporti in aeroporto e raggiungere il gate d’imbarco prima dell’inizio dell’imbarco, soprattutto durante i periodi di maggiore affluenza”, spiega la società nella nota diffusa nelle ultime ore.
Dunque, più tempo a disposizione che contribuirà a ridurre quel piccolo numero di passeggeri che arrivano al gate quando è ormai troppo tardi e perdono il volo. Non cambierà nulla, invece, per l’80% dei passeggeri che non imbarcano i bagagli ma dovranno limitarsi a effettuare il check-in online prima di recarsi in aeroporto.
Aumentano le postazioni automatiche
Il discorso relativo ai check-in si inserisce nell’aumento, ormai esponenziale in molti aeroporti, di numerose postazioni automatiche: i viaggiatori possono stampare in autonomia le etichette da apporre nei propri bagagli così da snellire le operazioni che vengono effettuate nei classici banchi con gli operatori e risparmiare ulteriore tempo.
Le novità sulle carte d’imbarco
Un altro grande cambiamento che Ryanair ha già annunciato da tempo riguarda le carte d’imbarco: da giovedì 12 novembre saranno valide esclusivamente quelle digitali (DBP). “Ciò significa che da giovedì 12 novembre tutti i passeggeri riceveranno una DBP sull’app Ryanair al momento del check-in online, poiché le carte d’imbarco cartacee non saranno più emesse. Il check-in online può essere effettuato su Ryanair.com o sull’app Ryanair”, spiega la compagnia irlandese.