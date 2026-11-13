Abusi su 26 bambini all’asilo: l’Opera Montessori condannata a risarcire le famiglie con 1,3 milioni di euro

Un risarcimento complessivo di 1 milione e 280 mila euro, oltre agli interessi e alle spese legali, per le famiglie dei 26 bambini vittime di abusi in una scuola dell’infanzia di Roma. È quanto stabilito dal Tribunale civile, che ha accolto le richieste presentate dai legali delle famiglie e condannato al pagamento, in solido, l’ex insegnante d’inglese Jonathan Trupia e l’Opera nazionale Montessori, ente che gestiva la struttura. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2017 e il 2018 e si sono verificati alla “Casa dei Bimbi”, istituto riservato ai figli dei dipendenti della Banca d’Italia. All’epoca Trupia, originario della Tanzania e allora venticinquenne, lavorava come docente pur non avendo i titoli necessari per insegnare. Per gli abusi commessi sui piccoli è stato condannato in via definitiva a otto anni di reclusione.

Risarcimenti diversi per ciascuna famiglia

La sentenza, pronunciata dal giudice Fernando Scolaro della tredicesima sezione civile, riconosce somme diverse a seconda delle singole situazioni: gli importi dei risarcimenti variano infatti da 10 mila a 170 mila euro. Il risarcimento riguarda sia i danni subiti dai bambini sia quelli dei genitori. A rappresentare le famiglie in giudizio sono state le avvocatesse Maria Teresa Manente e Marta Cigna. La condanna stabilisce che l’Opera Montessori e Trupia siano tenuti a rispondere insieme dell’intero importo. L’effettivo pagamento da parte dell’ente, tuttavia, resta un punto da chiarire: la sua capacità economica potrebbe incidere sui tempi e sulle possibilità concrete di ottenere le somme riconosciute dal tribunale. Per le famiglie si apre quindi anche la questione dell’esecuzione della sentenza. Resta inoltre da verificare se saranno presentati eventuali appelli: per sapere se la decisione verrà impugnata bisognerà attendere le prossime settimane.

Che cosa era successo nella scuola dell’infanzia

Gli abusi si erano verificati durante l’anno scolastico 2017-2018 e avevano coinvolto 26 bambini, tutti di età compresa tra i tre e i cinque anni. Secondo quanto ricostruito nel procedimento penale, Trupia approfittava delle ore di lezione per organizzare giochi di ruolo che gli consentivano di avvicinare i piccoli e abusare di loro. In alcune occasioni li faceva sedere sulle proprie gambe, ricorrendo a palpeggiamenti e carezze. A insospettire i genitori erano stati i cambiamenti nel comportamento dei figli, diventati progressivamente più introversi. I racconti dei bambini a casa avevano poi permesso di comprendere che cosa stava accadendo all’interno dell’asilo e spinto le famiglie a presentare denuncia. Le indagini avevano trovato riscontri anche nelle immagini registrate dalle telecamere installate dagli investigatori nel laboratorio della scuola; i filmati mostravano l’insegnante in atteggiamenti intimi con i minori. Dopo l’arresto, Trupia aveva ammesso le proprie responsabilità. Nel 2018 il gup del Tribunale penale, al termine del rito abbreviato, aveva riconosciuto due circostanze aggravanti: gli abusi erano stati commessi all’interno di una scuola dell’infanzia e l’uomo aveva approfittato della tenera età delle vittime. La condanna a otto anni di reclusione era stata confermata in Appello ed era poi diventata definitiva.

La vicenda giudiziaria

Già a maggio 2026 il caso era tornato al centro dell’attenzione per le conseguenze economiche delle condanne. In quella fase, il Tribunale di Roma aveva stabilito che l’onere dei risarcimenti dovesse ricadere sull’Opera nazionale Montessori, escludendo la responsabilità del Ministero dell’Istruzione e respingendo la richiesta dell’ente di attivare la copertura assicurativa. I giudici avevano ritenuto applicabili le clausole di esclusione previste dalla polizza. La decisione aveva lasciato l’Opera Montessori direttamente esposta alle richieste di risarcimento, insieme all’autore materiale degli abusi. A preoccupare le famiglie era soprattutto l’ipotesi che l’Opera potesse ricorrere al concordato preventivo o ad altri strumenti per affrontare una possibile crisi economica. L’eventuale apertura di una procedura avrebbe potuto allungare i tempi per ottenere i risarcimenti e incidere sulla possibilità di recuperarli integralmente. Si tratta di crediti legati a danni gravissimi alla persona, già riconosciuti in sede giudiziaria, e non di semplici debiti commerciali. L’eventuale procedura e le sue conseguenze dovranno essere valutate dall’autorità giudiziaria, chiamata a verificare il rispetto dei presupposti di legge e la tutela dei creditori.