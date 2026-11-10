Appalti, camorra e politici: Woodcock torna alla ribalta con 13 arresti

Tredici arresti, appalti pubblici e politici coinvolti. E una firma ben conosciuta: quella di Henry John Woodcock. Il magistrato torna al centro della cronaca con un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulle presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti e su un sistema di corruzione tra il capoluogo campano e la provincia.

L’operazione scattata all’alba ha portato nove persone in carcere e quattro ai domiciliari. Tra i destinatari figurano un alto dirigente regionale e diversi politici. L’indagine, condotta dai pm Woodcock e Colonna Romano con il procuratore aggiunto Ferrigno, coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici. L’ordinanza del gip è stata eseguita dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto-Guardia costiera di Napoli. Sequestrata anche una società.

Per Woodcock, un nuovo capitolo di una carriera segnata da inchieste dal forte impatto mediatico. Negli anni alla Procura di Potenza erano arrivati l’arresto di Vittorio Emanuele di Savoia, nel 2006, e Vallettopoli, con il mondo dello spettacolo finito sotto i riflettori. Al clamore, però, non sempre sono seguite conferme processuali: nel 2010 Vittorio Emanuele e altri cinque imputati furono assolti perché il fatto non sussiste nel processo romano sui nulla osta per i videopoker. E ancora l’inchiesta sulla cosiddetta P4 e l’indagine per corruzione e finanziamento illecito ai partiti nei confronti di Silvio Berlusconi. Poi il caso Consip, partito da Napoli e passato a Roma: nel marzo 2024, nel processo principale, sono stati assolti Tiziano Renzi e l’ex ministro Luca Lotti.

Ma il pm si è fatto notare anche sul fronte del referendum sulla giustizia. A marzo, a Piazzapulita, Giorgio Mulè lo aveva incalzato sulle precedenti aperture alla separazione delle carriere: “Ma è lei o il suo gemello?”. Woodcock aveva ribadito di ritenerla auspicabile, indicando invece nel sorteggio il problema della riforma. Il confronto era poi diventato personale. Il vicepresidente della Camera aveva ricordato l’inchiesta per corruzione che lo aveva coinvolto quando dirigeva Panorama, successivamente archiviata a Roma. E aveva contestato al magistrato le intercettazioni, denunciando la pubblicazione di una conversazione privata con Silvio Berlusconi estranea, secondo il suo racconto, all’indagine. Ora Woodcock torna alla ribalta con un fascicolo su camorra e commesse pubbliche.