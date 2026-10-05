La Rai sospende Ranucci: dieci giorni di stop per il giornalista

Dieci giorni di sospensione per Sigfrido Ranucci: questa la sanzione decisa dalla Rai nei confronti del giornalista, già sollevato a fine agosto dalla conduzione di Report. Stando alle prime informazioni, l’azienda non ha comunicato in quali giorni sarà effettivo il provvedimento né ha reso noti gli elementi alla base della decisione. Una misura alla quale Ranucci ha replicato contestando i criteri con cui Viale Mazzini applica il proprio codice etico.

Raggiunto da Fanpage, il giornalista ha attaccato: “Nessun provvedimento sulle frasi e gli attacchi contro di me di Corsini, Cerno, Monteleone, Sottile”. Quindi l’affondo: “Il codice etico solo con Bortone, Saviano e Ranucci”. Una risposta che non entra nel merito delle contestazioni alla base della sospensione, ma denuncia quella che il conduttore considera una disparità di trattamento.

In mattinata erano arrivate anche le dichiarazioni di Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai, sull’ipotesi di un reintegro di Ranucci alla guida di Report disposto dal Tribunale del lavoro di Roma. “Ranucci reintegrato alla conduzione di Report? Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, è ucronia. Io quello che dovevo fare l’ho fatto”, il suo commento a margine della presentazione del programma “2 di picche”. Poi il dirigente ha rivendicato la correttezza dell’operato aziendale: “Stiamo lavorando serenamente, pensiamo di essere nel giusto e di avere fatto tutto quello che doveva essere fatto, correttamente”.

Le sue dichiarazioni hanno provocato la protesta degli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza Rai, che hanno parlato di una “sfrontatezza senza limiti”, contestando al direttore di essersi augurato pubblicamente il mancato reintegro del giornalista. Resta intanto da chiarire quando diventeranno effettivi i dieci giorni di sospensione comunicati a Ranucci: seguiranno aggiornamenti.