Massimo Galli completamente assolto: per l’infettivologo cadono tutte le accuse. “È stata una tegola gratuita sulla mia reputazione”

Quella che in primo grado era vittoria a metà, è diventata una vittoria piena in appello. Massimo Galli, l’infettivologo del Sacco simbolo della risposta sanitaria alla pandemia, è stato completamente assolto dalla corte d’Appello di Milano da tutte le accuse per la cosiddetta “Concorsopoli”. Non solo quindi la turbativa d’asta già caduta in primo grado, ora è stato cancellato anche il falso contestato a causa di un verbale che è risultato con un orario non rettificato. Lo aveva detto lo stesso Galli: “Mi sento solo di ammettere di avere dimenticato di correggere un orario”. Era accusato inizialmente di avere favorito un suo pupillo, Agostino Riva, che lui considerato un astro nascente della ricerca (assolto anche lui già nel 2024 da tutte le accuse), al posto di un altro ricercatore, per un posto di professore di seconda fascia in malattie cutanee, infettive e dell’apparato digerente.

I giudici, dichiarando che “il fatto non sussiste” con la sentenza di oggi cancellano quindi la condanna a 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa e non menzione, inflitta in primo grado. Il paradosso giudiziario è che i suoi coimputati, i docenti Claudio Maria Mastroianni e Claudia Colomba, avevano invece patteggiato una pena a meno di sei mesi di reclusione, convertita in una sanzione pecuniaria da circa 8mila euro. “In questo momento sono sollevato da un peso - dice Galli a Il Giornale dopo il verdetto di stamattina- questa storia è stata fonte di grande amarezza, anche perché mi è arrivato un avviso di garanzia il 5 ottobre 2021, e per me è stato un ricordo indelebile, perché è stato cinque giorni prima che andassi in pensione. Per fortuna dopo pochi giorni è nata la mia nipotina. Ma dopo 40 anni di onorato servizio, è stata una tegola gratuita sulla mia reputazione, per altro senza sostanza. Dal punto di vista umano è stato devastante”.