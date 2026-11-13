“Nessuno mi ha chiesto scusa”. L’amarezza di Beniamino Zuncheddu dopo l’errore giudiziario lungo 33 anni

“Nessuno mi ha mai chiesto scusa”. A dirlo, in una intervista al Quotidiano Nazionale, è Beniamino Zuncheddu, 62 anni di cui 33 trascorsi in carcere per un triplice omicidio che non ha mai commesso. Zuncheddu viene arrestato il 28 febbraio 1991 per l’omicidio di tre pastori - Gesuino Fadda, suo figlio Giuseppe e Ignazio Pusceddu - avvenuto l’8 gennaio nell’ovile Cuile Is Coccus, sulle montagne del Cagliaritano. La sua storia è stata raccontata nel libro del suo avvocato Mauro Trogu, e poi in un film che è in questi giorni nelle sale, Zustissìa, del regista Francesco Piras. Anche Francesca Nanni, procuratrice generale a Milano, che chiese la revisione di quella sentenza di condanna, era rappresentata nel film e ha raccontato le sue sensazioni sul film in un’intervista al Giornale.

Ad indicarlo come l’autore della strage è Luigi Pinna, l’unico sopravvissuto, che viene indotto da un agente di polizia a fare il suo nome. L’8 novembre 1991 Zuncheddu viene condannato all’ergastolo fino a quando, due anni fa, grazie al giovane avvocato Trogu, viene dichiarato innocente ed esce dal carcere.

“Mi sento come un bambino che impara di nuovo a camminare - dice - Sto imparando, piano piano. Devo fare così, anche perché ho vissuto più dentro al carcere che fuori”. In cella, Zuncheddu ha imparato “che è inutile arrabbiarsi, non cambia nulla, anzi peggiora la situazione. Perché poi ci si ammala”. “Bisogna avere sempre speranza e fede. Mai farsi abbattere” dice.

Ad aiutarlo, nei 33 anni trascorsi in un cella, è stato il pensiero della sua famiglia e Santa Rita, “la santa delle cause disperate. In carcere, un giorno, trovai una sua immagine per terra e da allora l’ho sempre tenuta con me perché mi dava pace e forza. Poi ho scoperto che l’avvocato Trogu era nato proprio il giorno di Santa Rita. Saranno coincidenze, ma mi hanno aiutato tanto”. “Pensavo di essere libero, non in carcere - racconta - Pensavo alla mia famiglia. Lì s’impazzisce se non si escogita qualcosa, se non si tiene la mente occupata con qualche lavoretto”.

Di quello che gli è successo, si è dato una spiegazione - “Ero quello più facile, quello che poteva difendersi di meno” - e non porta rancore a chi l’ha accusato. “Pinna è stato indotto ad accusarmi. È una vittima anche lui. Con il poliziotto che gli fece vedere la mia foto, un po’ sì però: si è comportato male. Se chi ti deve proteggere ti danneggia, è grave”. “Mi hanno portato via la possibilità di creare una famiglia mia - dice - Gli anni non tornano più. E quello è un dolore che non passerà mai”.