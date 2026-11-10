Scontri pro Pal a Pisa nel 2024: citazioni dirette a giudizio per 9 agenti

Il 23 febbraio 2024, in piazza dei Cavalieri a Pisa, ci fu uno dei primi forti scontri tra pro Pal e polizia di Stato nel momento in cui i manifestanti hanno provato a sfondare le linee degli agenti in tenuta antisommossa che presidiavano la piazza preventivamente chiusa. Quella manifestazione viene considerata quasi il punto zero delle manifestazioni violente dei pro Pal, in quanto, eccezionalmente, si espresse anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Con una nota, il Quirinale in quell’occasione ha fatto sapere che il capo dello Stato aveva sentito telefonicamente il ministro dell’Interno e concludeva dicendo: “Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”. La sinistra si schierò integralmente al fianco dei manifestanti, da quel momento ci fu più difficoltà per le forze dell’ordine nell’utilizzare gli sfollagente nelle cariche di alleggerimento e in questi ultimi due anni sono stati centinaia i poliziotti feriti negli scontri per mano dei violenti di piazza.

Oggi, a distanza di tre anni da quell’episodio, 9 agenti di polizia hanno ricevuto la citazione diretta a giudizio con l’ipotesi di reato di eccesso colposo nell’adempimento del dovere. Il bilancio fu di 15 giovani feriti, tra cui 11 minorenni, che dovettero ricorrere alle cure del pronto soccorso. Gli agenti coinvolti, che all’epoca dei fatti prestavano servizio presso la questura di Pisa e nel Reparto mobile di Firenze, compariranno davanti al giudice nel luglio 2027, quando è prevista l’udienza predibattimentale. In quell’occasione sarà valutato se il procedimento dovrà proseguire verso il processo e nei confronti di quanti di loro. Per quegli scontri ci sono stati anche 15 soggetti indagati per resistenza a pubblico ufficiale tra i manifestanti, gli stessi che sono ricorsi alle cure mediche ma per 10 di loro, tutti minorenni, la posizione è stata archiviata, mentre resta aperta per 5 maggiorenni.

“Rispettiamo la magistratura. Ma le decisioni prese in pochi secondi vanno valutate nelle condizioni reali del servizio”, ha dichiarato Massimo Bartoccini, segretario provinciale del Sap a Firenze. “Rispettiamo e sosteniamo il lavoro della magistratura, ma una contestazione non è una condanna. Non accettiamo processi mediatici contro chi era in servizio per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e ha rischiato anche la propria incolumità”, ha aggiunto, sottolineando che “il poliziotto deve riconoscere in pochi istanti quando fermare l’azione e quando permane un pericolo. La sua condotta va valutata considerando ciò che poteva vedere, sapere e concretamente fare in quel momento”.