Urbanistica Milano, la Procura chiede l’archiviazione per Sala, Boeri e Catella: “Non ci sono prove sufficienti”

La Procura di Milano ha chiesto di archiviare la posizione di Giuseppe Sala nell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica nel capoluogo lombardo. La richiesta riguarda anche l’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, l’architetto Stefano Boeri e l’amministratore delegato di Coima Manfredi Catella. Nell’istanza dei magistrati figurano inoltre Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente ex presidente ed ex componente della commissione paesaggio.

Si tratta del procedimento che nell’estate del 2025 aveva portato a una serie di arresti, con misure cautelari successivamente revocate e annullate dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione. Gli accertamenti avevano riguardato alcune delle principali operazioni di trasformazione edilizia della città e i rapporti tra amministratori, professionisti e operatori immobiliari.

Tra gli interventi al centro delle indagini c’era anche il progetto di riqualificazione del Pirellino, in via Melchiorre Gioia. Le contestazioni formulate dagli inquirenti comprendevano, a vario titolo e secondo le singole posizioni, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e falso ideologico.

“I conflitti di interesse vengono considerati elementi che pur evidenziando anomalie significative non sono sufficienti a dimostrare l’accusa”, quanto si legge nelle carte dell’inchiesta, come riportato dal Giorno. “Non c’è alcun collegamento dimostrabile tra le utilità corrisposto e l’esercizio della funzione pubblica”, si legge ancora, mentre per quanto concerne il primo cittadino viene rimarcato che “‘induzione indebita contestata al sindaco Sala sono state seguite le indicazioni del gip e del Riesame circa l’assenza di una prova idonea a sostenere l’accusa”.

Dopo la caduta delle misure cautelari, arriva dunque la richiesta della Procura di archiviare le posizioni dei sei indagati. Un passaggio sul quale dovrà ora pronunciarsi il giudice: l’istanza dei pubblici ministeri non costituisce ancora un provvedimento definitivo di archiviazione.