Inchiesta su Milano, indagato anche il sindaco Sala

Se da un lato i pm vogliono arrestare Milano dall'altro iscrivono sul registro degli indagati anche il sindaco, Beppe Sala. Non solo dunque la richiesta di arresti domiciliari per sei persone tra cui non l'assessore all’Urbanistica, Giancarlo Tancredi, e l’ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, e il re del mattone Manfredi Catella oltre all'archistar Stefano Boeri.

Secondo quanto scrive in esclusiva il Corriere, su Sala le ipotesi di reato sono due. Una è «false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone», che si riferisce all’attestazione di assenza di conflitti di interesse di Marinoni con costruttori o progettisti di lavori esaminati dalla Commissione.

L’altra è concorso in «induzione indebita a dare o promettere utilità» intorno al progetto di Catella e Boeri sul grattacielo «Pirellino».

Sala rigetta ogni accusa e si dice stupito di aver scoperto di essere indagato da un giornale e non dai magistrati.