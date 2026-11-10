Alice Huang Le, chi è la spia cinese che fa tremare Nvidia

La voragine provocata dal “terremoto” all’interno del colosso tech Nvidia si allarga. Dopo l’ammissione del suo Ceo, Jensen Huang, sulla relazione extraconiugale con la (presunta) spia cinese Alice Huang Le, “scende in campo” anche il presidente Usa Donald Trump per un affare che non è limitato alle mura domestiche o aziendali. “L’Fbi sta indagando”, ha dichiarato il numero uno della Casa Bianca.

La carriera di Alice Huang Le

“So che l’Fbi sta indagando per un altro motivo, e penso che se la caverà bene”, ha sottolineato Trump che ha definito Jensen Huang “uomo molto onorevole” e che si è sempre difeso spiegando di “non avere assolutamente idea che la persona in questione fosse una spia”. Dunque, chi è esattamente questa donna? Alice Huang ha costruito la sua carriera nella finanza cinese prima di emergere in un ambito diverso: la corsa globale ai chip per l’intelligenza artificiale.

Conosciuta anche come Huang Le, l’imprenditrice cinese ha ricoperto ruoli di alto livello presso una società di investimenti di Shanghai prima di diventare l’azionista di maggioranza di Megaspeed International, società di cloud computing con sede a Singapore, secondo quanto emerge da oltre 30 documenti finanziari, atti societari e materiali aziendali pubblicamente disponibili ed esaminati da Reuters.

La partnership con Nvidia

Megaspeed è elencata come partner cloud ufficiale di Nvidia nel suo elenco. Megaspeed ha attirato l’attenzione del pubblico nell’ottobre 2025, quando il New York Times ha riportato che l’azienda fosse sotto indagine, negli Stati Uniti, per aver presumibilmente aiutato clienti cinesi ad ottenere chip Nvidia avanzati soggetti ai controlli sulle esportazioni di Washington.

Il “fine” di Huang Le

Alice Huang Le è finita sotto i riflettori a causa dei suoi legami con Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia: a discapito dello stesso cognome, i due non hanno alcuna parentela. Arrivando alla stretta attualità, è stato sempre il quotidiano americano a riportare le conclusioni delle autorità statunitensi secondo le quali la donne fosse un’agente dei servizi segreti cinesi che passava informazioni a Pechino mentre sviluppava una stretta relazione con l’amministratore delegato di Nvidia.

Se è vero che la Cina ha rimandato le accuse al mittente, Huang Le non è stata ancora rintracciata per chiederle un commento sull’intera vicenda. La donna, che avrebbe 42 anni, in passato ha lavorato nel settore bancario e nella gestione degli investimenti come viene messo nero su bianco dai registri del settore dei fondi di investimento cinesi e secondo un profilo indicizzato sul database di fondi privati Simuwang, che menziona anche una precedente carriera nel giornalismo televisivo.

Secondo il gruppo di ricerca C4ADS, con sede a Washington, che ha esaminato i documenti aziendali, Huang Le è diventata azionista di controllo di Megaspeed nel marzo 2023. Costituita a Singapore nel 2015 con il nome di 7Road International, Megaspeed fornisce servizi di cloud computing e si descrive sul proprio sito web aziendale come partner commerciale di Nvidia nella regione Asia-Pacifico.

Saranno i controlli già avviati da Nvidia a far luce sulla relazione extraconiugale. Quando erano iniziate a circolare voci su un presunto “legame sentimentale”, l’area comunicazione di Nvidia aveva dichiarato che “l’amministratore delegato Jensen Huang incontra ogni anno migliaia di dirigenti di aziende clienti” e Alice Huang Le si era presentata proprio come un cliente.

Infatti, Il produttore di chip statunitense ha dichiarato che il suo Ceo incontra migliaia di dirigenti e clienti, ogni anno, e che i suoi clienti cloud in Asia ricevono normali informazioni commerciali, non segreti commerciali o informazioni relative alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.