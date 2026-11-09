Nvidia, ipotesi di spionaggio del fondatore e Ceo Huang: avviata un’indagine

Il colosso tecnologico americano Nvidia con sede a Santa Clara, in California, ha avviato un’indagine interna nei confronti del fondatore e amministratore delegato, Jensen Huang, dopo le ipotesi riguardanti operazioni di spionaggio cinese condotte da una donna che, per la stessa ammissione di Huang, è stata la sua amante.

La nota della multinazionale

In un comunicato, il consiglio spiega la decisione parlando di “recenti notizie di stampa secondo cui il fondatore e amministratore delegato Jensen Huang sarebbe stato preso di mira da attività di servizi di intelligence stranieri”, senza, però, specificare la provenienza geografica né la natura. Anche se lo stesso consiglio, si legge nella nota, “nutre piena fiducia in Jensen e nel suo team dirigenziale”, viene sottolineato che il Ceo “sostiene pienamente tale verifica e si è impegnato a collaborare”.

La lettera di scuse di Huang

Nel pomeriggio di domenica 8 novembre, lo stesso Huang ha scritto un messaggio ai dipendenti del gruppo ammettendo di aver intrattenuto una relazione extraconiugale dichiarandosi “profondamente rammaricato” per l’accaduto. Il problema non è tanto la relazione fedigrafa in sé che, solitamente, deve interessare la coppia: in questo caso, i sospetti è che la donna cinese possa essere stata reclutata da Pechino per spiare il colosso dei semiconduttori.

Infatti, secondo quanto riportato dal New York Times, la donna in questione sarebbe stata identificata dall’intelligence statunitense come una persona che ha raccolto informazioni. Nella lettera rivolta ai dipendenti, Huang ha ammesso di aver tradito la moglie, porgendo le proprie scuse alla famiglia e ai colleghi. Il 63enne ha anche specificato di assumersi la “piena responsabilità” delle proprie azioni. “Guidare Nvidia è il privilegio della mia vita”, ha scritto Huang. “Il mio dovere è servire voi e dimostrarmi degno della vostra fiducia. Non sono stato all’altezza di questa responsabilità”.

Il ruolo dell’amante

L’amante cinese sarebbe Alice Huang: la Cnn spiega che si tratta della dirigente della società tecnologica singaporiana Megaspeed. Diverse testate giornalistiche statunitensi hanno riportato che i funzionari americani sospettano che Alice Huang, la quale non ha alcuna parentela con Jensen Huang a discapito dello stesso cognome, abbia fornito informazioni riservate alla Cina e contribuito al contrabbando di chip avanzati per l’intelligenza artificiale nel Paese.

Questa controversia potrebbe minare la fiducia della seconda azienda più grande al mondo e simbolo del boom dell’intelligenza artificiale, in un momento in cui Stati Uniti e Cina sono in competizione per superarsi a vicenda in termini di supremazia tecnologica. Anche le azioni di Nvidia possono avere delle ripercussioni negative: gli investitori oggi si chiedono se Jensen Huang rimarrà alla guida dell’azienda che ha contribuito a fondare.

“Le notizie di oggi non rallenteranno Nvidia. Jensen è determinato a continuare a guidare l’azienda come Ceo senza interruzioni”, ha dichiarato un portavoce di Nvidia alla Cnn. Non la pensa così Jacob Ward, giornalista specializzato in tecnologia e collaboratore della Cnn, il quale ha affermato che, storicamente, i consigli di amministrazione delle aziende tendono a rimuovere entro pochi giorni gli amministratori delegati scoperti ad avere relazioni extraconiugali.