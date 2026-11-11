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Cronaca internazionale

Alla Cop31 si rivede Greta Thunberg: la nuova “predica” sul clima

L’attivista svedese torna “in presenza” dopo un’assenza che durava dal 2021: ecco cosa ha dichiarato al Congresso in corso in Turchia

Alessandro Ferro
epa13366922 Swedish climate activist Greta Thunberg speaks to the media as she arrives on the second day of the COP31 annual UN climate conference in Antalya Turkey, 10 November 2026. The 31st United Nations Climate Change Conference (COP31) takes place from 09 to 20 November 2026 and is hosted by Turkey in Antalya, with delegates from more than 190 countries gathering. EPA/TOLGA AKMEN
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L’attivista svedese Greta Thunberg torna alle “origini”. Dopo aver ormai allargato il suo raggio d’azione a tematiche che non riguardano propriamente il clima come dimostrato dalla sua presenza a Napoli, un mese fa, alle mobilitazioni pro-Pal, si è presentata alla Cop31 in corso ad Antalya, Turchia (organizzata anche dall’Australia), per attaccare i partecipanti al Congresso annuale sul clima dal quale era assente dal 2021 quando si tennero i colloqui a Glasgow.

Le parole di Thunberg

Con il suo classico fare aggressive, l’attivista svedese ha attaccato l’evento annuale definendolo ipocrita. “È un’ipocrisia che ogni anno venga data ai paesi ospitanti l’opportunità di ripulirsi l’immagine, e sappiamo che questi negoziati sono pieni di lobbisti, pagati dalle industrie distruttive che traggono profitto dal nostro status quo estremamente violento”, ha dichiarato la Thunberg al suo arrivo. “I nostri sistemi politici ed economici sono diventati incompatibili con la natura umana”.

Il tema del cambiamento climatico

Intervistata dall’Associated Press, la Thunberg ha ovviamente messo il carico da 90 sul cambiamento climatico che “minaccia ogni cosa”, avvertendo che “tutto e tutti coloro che amiamo sono in pericolo”. Insomma, l’apocalisse sarebbe dietro l’angolo. “Dovremmo agire per proteggere e favorire le persone, anziché sacrificare costantemente la maggioranza globale e il pianeta stesso su cui viviamo, affinché pochi fortunati continuino a realizzare profitti inimmaginabili e a mantenere il potere geopolitico”, ha aggiunto.

Le partecipazioni precedenti

Come accennato, l’attivista svedese non si vedeva a un vertice sul clima da anni, nel 2021 in Scozia quando fece parlare di sé per aver liquidato le promesse dei leader mondiali con dei “bla, bla, bla”. Dal grande pubblico è stata conosciuto nel 2018 quando, a 15 anni, aveva iniziato uno “sciopero scolastico per il clima”, in solitaria, davanti al Parlamento svedese. Nel 2022 ha pubblicato “Il libro sul clima” dove delinea le azioni da intraprendere per affrontare la crisi climatica. Lo scorso anno è stata arrestata a Londra mentre sosteneva gli attivisti Pro-Pal in sciopero della fame. Di recente, ha persino appoggiato le proteste degli studenti francesi che hanno bloccato (e continuano a farlo) mezza Francia quasi quotidianamente.

Le parole di Guterres

“Le argomentazioni a favore dei combustibili fossili stanno crollando. I combustibili fossili devono fare la fine dei dinosauri. E questo non accadrà da solo. I dinosauri non avevano una lobby. I combustibili fossili sì”. A dichiararlo nella terza giornata dei lavori della Cop31 è il capo della Nazioni Unite, Antonio Guterres. “È ora di smettere con questa abitudine e porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili”, ha concluso.

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