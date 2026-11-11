Allarme pure in centinaia di scuole irlandesi e inglesi. Ipotesi collegamento con le minacce in Italia

Non soltanto nel nostro Paese. Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre, un’ondata di mail minatorie è arrivata a centinaia di scuole anche in Irlanda e nel Regno Unito, facendo scattare verifiche da parte delle forze dell’ordine e, in alcuni casi, misure precauzionali. Le segnalazioni hanno interessato la Repubblica d’Irlanda, l’Irlanda del Nord e la Scozia. Le autorità hanno però escluso, sulla base degli accertamenti iniziali, la presenza di un pericolo concreto, classificando le comunicazioni come falsi allarmi.

Oltre 300 scuole coinvolte in Irlanda del Nord

In Irlanda del Nord più di 300 istituti hanno segnalato alla polizia di aver ricevuto la stessa e-mail contenente una minaccia. La Police Service of Northern Ireland (PSNI) ha fatto sapere che il messaggio presenta analogie con una comunicazione inviata il mese scorso e successivamente dichiarata falsa. I controlli effettuati non hanno rilevato nulla di sospetto e, sulla base degli elementi raccolti, gli investigatori ritengono che l’e-mail provenga dall’esterno del Regno Unito. Il vice capo della polizia Anthony McNally ha spiegato che le indagini sono ancora in corso, ma che al momento il rischio per la popolazione viene considerato basso. La polizia ha inoltre invitato cittadini e istituti a segnalare qualsiasi elemento sospetto. Le scuole sono state rassicurate anche dall’Autorità per l’Istruzione nordirlandese, che ha confermato di essere in contatto con le forze dell’ordine.

In Scozia evacuazioni precauzionali in alcune località

Messaggi analoghi sono stati recapitati anche a diversi istituti scozzesi. Alcune scuole nelle aree di Perth e Kinross e Fife sono state evacuate in via precauzionale, secondo quanto riportato dai media locali. La polizia scozzese ha tuttavia chiarito che le comunicazioni sono state valutate come false minacce e che non sono emersi elementi tali da far pensare a un pericolo per studenti, insegnanti o cittadini. La polizia ha precisato che non è stato necessario evacuare gli edifici scolastici o tenere gli alunni a casa sulla sola base del contenuto delle e-mail. A ricostruire la provenienza dei messaggi è la Cyber and Fraud Unit, l’unità specializzata nei reati informatici e nelle frodi, che sta collaborando con le forze dell’ordine del Regno Unito e con i partner internazionali.

In Irlanda minacce a centinaia di istituti

Anche nella Repubblica d’Irlanda numerose scuole hanno ricevuto comunicazioni minatorie durante la mattinata. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano The Journal, circa 400 istituti del Munster, regione nel sud del Paese, sarebbero stati raggiunti dalla stessa e-mail. Segnalazioni sono arrivate anche da scuole di Dublino e di altre zone. La polizia irlandese, ha confermato di essere a conoscenza di una comunicazione generica inviata a diversi istituti scolastici. La minaccia è stata giudicata non credibile e non è stata raccomandata l’evacuazione degli edifici. Alcune scuole, tuttavia, avrebbero deciso autonomamente di far uscire gli alunni per precauzione. Gli agenti e il Dipartimento dell’Istruzione sono rimasti in contatto con gli istituti interessati per gestire le segnalazioni.

Nel mirino anche giornali e televisioni

La nuova ondata di comunicazioni non ha riguardato soltanto le scuole. E-mail minatorie sono state inviate anche a diverse organizzazioni giornalistiche, tra cui l’irlandese The Journal e l’emittente pubblica RTÉ, oltre a testate britanniche come BBC, Sky News, Reuters e The Guardian. Secondo le ricostruzioni dei media irlandesi, i messaggi destinati alle redazioni sarebbero partiti da un indirizzo diverso rispetto a quello utilizzato per contattare gli istituti scolastici.

Il possibile collegamento con gli allarmi nelle scuole italiane

Resta da chiarire se le segnalazioni arrivate in Italia e quelle registrate nelle scuole di Irlanda, Scozia e Irlanda del Nord siano riconducibili alla stessa matrice. Al momento non risulta una conferma ufficiale di un collegamento tra i diversi episodi. Un elemento, tuttavia, è emerso dalle ricostruzioni di Reuters: l’e-mail ricevuta dagli istituti italiani, secondo una copia visionata dall’agenzia, era firmata da un sedicente “Mikhail Andropov, leader del Vilayat of Misoginistan”. Lo stesso presunto mittente aveva rivendicato le minacce inviate venerdì scorso ad alcune redazioni giornalistiche in Irlanda e Bulgaria. Un dettaglio che gli investigatori stanno approfondendo, ma che non dimostra al momento, un legame diretto con le comunicazioni recapitate alle scuole irlandesi e britanniche.