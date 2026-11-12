Caso Jensen Huang, spuntano nuovi legami tra Alice e Huawei: la rete di società e il mistero dei chip Nvidia finiti in Cina

I vizi privati e le pubbliche virtù del dimissionario Jensen Huang, ex patron di Nvidia, si stanno trasformando in una saga internazionale. Il faro è puntato ancora una volta su di lei, Alice Huang, amante del magnate tech e spia sul libro paga del Dragone.

Un nuovo dettaglio, rimasto ignoto fino a poche ore fa, infittisce la trama della vicenda: la donna ha detenuto partecipazioni in società che hanno tratto beneficio da Huawei, il principale concorrente di Nvidia in Cina. A scoprire il dettaglio, la società di intelligence privata Tesari, che fornisce servizi di intelligence a società private e al governo degli Stati Uniti. La notizia è stata poi diffusa da Cnbc.

Huawei è nota come “azienda campione di Stato” del governo cinese, ed è strettamente legata al Partito Comunista. Secondo le fonti esaminate da Cnbc, alcune aziende collegate ad Alice Huang erano coinvolte nella fornitura di potenza di calcolo Nvidia a Huawei, all’incirca nello stesso periodo in cui lei e Jensen Huang furono visti insieme in pubblico per la prima volta, nel dicembre 2023.

“Quest’attività, emersa dalla nostra analisi della rete di Alice, giustifica un’indagine sulla sicurezza nazionale e sulla non proliferazione [tecnologica]”, ha dichiarato Brian Andersen, vicepresidente di Tesari per le applicazioni di sicurezza nazionale ed ex agente speciale supervisore presso l’Homeland Security Investigations. Quanto basta a sospettare violazioni delle norme sul controllo delle esportazioni, cospirazione e contrabbando.

Secondo Tesari, Alice Huang nel 2019 ha venduto la Osmanthus, sua un’azienda di cloud computing, a una società di videogiochi cinese chiamata 7Road. Una filiale di quest’ultima, con sede a Singapore, è stata scorporata ed è diventata la nota “Megaspeed” nel 2023. Megaspeed sarebbe poi diventata un cliente chiave di Nvidia.

Già nel 2016, Alice Huang era diventata comproprietaria di una società finanziaria nota come Shanghai Hexi, che investe in tecnologia e data center. Nel 2021, Hexi ha a sua volta acquisito il 27% di una società chiamata Shanghai Century Longteng, sviluppatrice di data center, che Hexi ha mantenuto fino al 2024. Tale società deteneva una partecipazione di controllo del 50,1% in un data center chiamato Shenzhen Yifeng Technology Co., Ltd..

Il cliente principale di quel data center? Huawei Cloud, con sede a Shenzhen. Inoltre, la Hexi di cui sopra, avrebbe garantito i prestiti necessari per finanziare il data center di Shenzhen, che intratteneva rapporti commerciali con Huawei.

Il nuovo enigma ora è questo: perché una società cinese che investe miliardi per costruire un’alternativa nazionale a Nvidia avrebbe dovuto ricorrere, anche indirettamente, alla tecnologia del concorrente americano?

L’interesse di Huawei per la tecnologia Nvidia potrebbe rispondere a precise esigenze industriali e strategiche. Nonostante lo sviluppo dei propri processori Ascend, il colosso cinese avrebbe potuto beneficiare della maggiore maturità dell’ecosistema Nvidia per potenziare i servizi cloud, accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e ridurre il divario tecnologico con gli Stati Uniti.

Il ricorso a società intermediarie e data center esteri avrebbe inoltre potuto consentire l’accesso alla potenza di calcolo americana senza acquistare direttamente i semiconduttori soggetti alle restrizioni di Washington. In questo scenario, i legami societari e finanziari di Alice Huang potrebbero aver rappresentato un punto di raccordo tra le infrastrutture tecnologiche americane e gli interessi industriali cinesi.