Chirurghi, infermiere e volontari: chi sono gli “eroi” di Cracovia che hanno salvato le vite dopo l’attentato

In questi giorni si parla spesso di Jakub Kulik e Artur Moranski, i due poliziotti che hanno neutralizzato l’attentatore di Cracovia, mettendo in pericolo la propria vita per salvare quella della comunità. La loro degenza sta procedendo nel migliore dei modi, entrambi stanno migliorando ma la prognosi per ora resta riservata. Senza il loro intervento, il bilancio sarebbe stato ancora più grave. Ma ci sono anche altri “eroi” in questa storia, che hanno permesso ai due agenti di essere ancora qui, dando loro una possibilità di salvarsi. Si tratta del professor Michał Pędziwiatr e del collega Mateusz Wierdak, due tra i chirurghi più apprezzati della Polonia, che quando è iniziata la sparatoria si trovavano a pranzo in un ristorante del centro di Cracovia.

Michał Pędziwiatr è il capo del Secondo Dipartimento di Chirurgia dell’Università Jagellonica, responsabile dell’Unità Clinica di Chirurgia Generale, Oncologica, Metabolica e d’Urgenza dell’Ospedale Universitario di Cracovia mentre Mateusz Wierdak è un chirurgo generale specialista all’Ospedale Universitario dell’Università Jagellonica. “Il mio collega ha salvato la vita a uno dei poliziotti perché ha fermato immediatamente l’emorragia dal suo addome a mani nude, non avendo ancora a disposizione bende o nemmeno guanti”, ha spiegato Pędziwiatr ai giornalisti che gli hanno chiesto di raccontare quei momenti. “Io ho fatto molte telefonate. Ho chiamato i medici di diversi ospedali affinché preparassero la sala operatoria per l’arrivo dei pazienti con determinate lesioni. Sapevamo già che le ferite riportate dai feriti non erano qualcosa che qualsiasi ospedale è in grado di trattare”, ha aggiunto, sottolineando che “il trauma toracico di uno dei poliziotti era così complicato che avrebbe avuto molte meno probabilità di sopravvivenza se fosse stato trasportato in un ospedale diverso da quello intitolato a Giovanni Paolo II”.

I due medici sono ora acclamati come eroi, ma sono solo due degli “angeli silenziosi” che subito dopo l’attentato si sono precipitati in strada per offrire il primo soccorso. Cracovia è una città con elevati flussi turistici da tutta Europa e sabato pomeriggio nella piazza principale, in veste di turisti, c’erano innumerevoli professionisti della sanità provenienti da tutto il Continente che non hanno esitato un attimo a interrompere quel che stavano facendo, a uscire dai rifugi sicuri, per fare il loro lavoro: salvare vite.

Tra loro c’era Iwona, infermiera all’ospedale di Jarocin, arrivata a Cracovia con la famiglia per un weekend di relax. Si trovava dentro un negozio di abbigliamento quando ha sentito gli spari ed è corsa tra i feriti: è stata lei a praticare la rianimazione cardiopolmonare e ad inserire un accesso venoso a una ragazza ferita alla pancia in mezzo alla piazza. C’erano poi Tom e Unn-Britt Folvik, lei infermiera anestesista, che con l’aiuto del marito ha praticato la rianimazione a un’altra ragazza, salvandola dalla morte. E poi c’erano sei volontari della Dublin Civil Defence, che hanno aiutato a fermare le emorragie e a praticare la rianimazione. E poi c’è il turista americano in stampelle, ancora senza nome, che per primo si è avvicinato al poliziotto a terra. E ci sono migliaia di polacchi che da domenica mattina, senza sosta, fanno la coda negli ospedali di tutto il Paese, rispondendo all’appello di donare il sangue per salvare la vita ai poliziotti e a quanti, in queste ore, ne hanno avuto bisogno.