Un imprevisto ha costretto a un cambio di programma. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, decollato dagli Usa con il suo Air Force One e diretto in Asia per sbloccare la situazione sul conflitto tra Russia e Ucraina, è stato costretto a un atterraggio a Fairbanks, in Alaska, invece della destinazione originaria di Anchorage.

La nota della Casa Bianca

“A causa delle condizioni meteorologiche estreme ad Anchorage, l’Air Force One è atterrato a Fairbanks per fare rifornimento in condizioni climatiche più favorevoli”, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca a NewsNation. “Siamo ora ripartiti per le Filippine”. Secondo quanto riportato da ABC News, il gruppo di giornalisti al seguito di Trump ha riferito che l’Air Force One è decollato da Fairbanks alle 13:55 ora dell’Alaska, dopo essere atterrato intorno alle 12:30 ore locali.

Dunque, un cambio di itinerario per il presidente Trump e i funzionari dell’amministrazione si recavano in Asia per incontrare il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. Insieme a Trump viaggiano il Segretario di Stato Marco Rubio, il Segretario del Tesoro Scott Bessent, il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer e diversi membri dello staff della Casa Bianca. L’Air Force One avrà le Filippine come prima tappa (precisamente Manila) e successivamente l’arrivo in Cina (a Shenzhen).

Il tema del “vecchio” Air Force One

I giornalisti che viaggiavano con Trump hanno visto un aereo presidenziale blu, più vecchio, affiancare il jet più recente donato dal Qatar durante la sosta per il rifornimento, ma hanno riferito di non aver visto il presidente o alti funzionari dell’amministrazione scendere o risalire a bordo dell’aereo durante la sosta. Non è chiaro il motivo per il quale fosse presente, in pista, anche il vecchio aereo del presidente Trump. Non è un mistero che spesso, altri aerei governativi lo seguano in qualità di aerei di supporto.

Una volta giunto nelle Filippine, tra le principali tematiche all’ordine del giorno l’intelligenza artificiale, commercio e sicurezza. Stati Uniti e Cina hanno esteso la tregua commerciale bilaterale fino al prossimo 10 gennaio. In ogni caso ci sarà ancora molto da discutere in materia di commercio soprattutto perché si avvicina la scadenza dell’accordo. Gli accordi iniziali prevedevano una riduzione dei dazi americani sulle esportazioni cinesi e la sospensione, da parte di Pechino, dei controlli sulle esportazioni dei metalli rari.