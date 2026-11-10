La cassaforte segreta nel bunker, la tecnologia israeliana e il sistema a iride: il mistero nella villa dell’ex presidente del Paraguay

Una perquisizione durata cinque ore. Gli agenti della Procura coadiuvati con le forze di polizia hanno fatto irruzione nella residenza dell’ex presidente Santiago Peña, ad Asunción, capitale del Paraguay, sequestrando computer, telefoni cellulari, documenti nell’ambito dello scandalo bancario di Ueno Bank ma trovando grosse difficoltà nell’apertura di una cassaforte che si può sbloccare soltanto con l’iride dell’occhio.

Un meccanismo altamente tecnologico

Secondo il quotidiano paraguaiano “ABC Color”, durante la perquisizione dell’abitazione - valutata in circa 7.700 milioni di guaraní (circa un milione e centomila euro) e acquistata tramite due crediti concessi da Ueno Bank nel maggio 2024 - gli investigatori hanno individuato una cassaforte biometrica nascosta dietro un falso muro, dotata di un sofisticato sistema di sicurezza blindato che non è stato possibile forzare immediatamente.

il sistema di sicurezza è talmente avanzato che per la sua apertura sono necessari più codici di accesso tra cui il riconoscimento dell’iride dell’occhio direttamente collegato al proprietario, dunque impossibile da aprire se non in sua presenza. Il quotidiano aggiunge che questa tipologia di sistema apparterrebbe alla tecnologia israeliana. Per queste ragioni, gli investigatori non sarebbero riusciti ad aprire la super cassaforte per capire cosa si trova all’interno.

Le indagini su Pena

L’ex capo di Stato, che continua a trovarsi in custodia cautelare per decisione del giudice Humberto Otazú, è oggetto di indagine per la sua presunta partecipazione alla collocazione e al mantenimento di fondi pubblici e previdenziali per circa 3,6 billioni di guaraní (circa 505 milioni di euro) e 233,4 milioni di dollari (circa 206,6 milioni di euro) presso Ueno Bank, un ente con il cui gruppo imprenditoriale manteneva legami azionari.

Il crollo dell’istituto bancario ha provocato l’intervento della banca madre determinando la caduta del Governo di Peña, che è stato sostituito alla Presidenza da chi fino ad allora era il suo vicepresidente, Pedro Alliana.

I sospetti degli inquirenti

Durante il blitz, autorizzato dal giudice Humberto Otazú, gli inquirenti hanno sequestrato un ingente quantitativo di documenti contabili, fatture, atti pubblici e dichiarazioni patrimoniali relativi ad anni precedenti e recenti. Degni di nota sono anche i documenti apparentemente collegati al caso della Banca di Ueno, o che potrebbero contribuire alle indagini.

Tuttavia, uno dei ritrovamenti più importanti è stato il server del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso (DVR), situato in un compartimento nascosto della casa.Gli agenti sospettano che queste registrazioni abbiano immortalato i movimenti di personaggi pubblici e leader politici che entravano e uscivano dall’edificio durante i giorni di massima tensione, prima della caduta del governo.