La clamorosa scusa di Thomas Markle: così giustificava gli abusi sessuali sui minori

Quando Roslyn Loveless prima moglie di Thomas Markle gli aveva chiesto spiegazioni sulla sua intenzione di incontrare ragazzine in Thailandia, lui avrebbe risposto che si trattava di una pratica legale e che quei rapporti servivano a sostenere economicamente le famiglie. Le ragazze, secondo il racconto della donna, avevano appena 11 o 12 anni. Si tratta di una testimonianza risalente a diversi anni fa, ma tornata d’attualità dopo l’arresto negli Stati Uniti del padre di Meghan Markle, moglie del principe Harry. L’uomo, 82 anni, è stato fermato in Florida con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. E mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti, riemergono le dichiarazioni della donna che nel 2019 aveva già segnalato alle autorità britanniche le proprie preoccupazioni sull’ex marito.

La giustificazione di Thomas Markle

A raccontare la conversazione era stata Roslyn Loveless, morta nel 2024 all’età di 79 anni, che era stata sposata con Thomas Markle dal 1964 al 1975. Secondo quanto riferito al Sun, dopo la fine del matrimonio l’uomo l’avrebbe contattata telefonicamente per dirle che aveva intenzione di andare in Thailandia a incontrare alcune ragazze molto giovani. Loveless gli avrebbe domandato quanti anni avessero. “11, 12”, sarebbe stata la risposta. A quel punto la donna avrebbe protestato, ricordandogli che quelle erano bambine, non donne adulte, e che dietro ciascuna di loro c’era una famiglia. Markle avrebbe replicato: “È legale laggiù, è così che mantengono la famiglia, mandando a prostituire le loro giovani figlie”. La donna aveva già parlato di quelle presunte dichiarazioni in un’intervista al quotidiano britannico. Nel 2019, inoltre, aveva inviato una lettera alla squadra della Metropolitan Police che si occupa della protezione della famiglia reale, segnalando quelle che definiva “dichiarazioni inquietanti” nei confronti dell’ex marito. La comunicazione era stata consegnata a Meghan dalle guardie del corpo.

Le altre accuse

Nel racconto di Loveless c’era anche un altro episodio, che sarebbe avvenuto negli Stati Uniti. In dichiarazioni rese al Sun nel 2018, ma pubblicate soltanto ora, la donna aveva riferito di aver saputo da una ragazza, che Markle le avrebbe scattato fotografie senza vestiti. La vicenda assume un significato particolare alla luce delle parole pronunciate da Meghan dopo la diffusione delle nuove accuse. La duchessa ha spiegato di non aver mai consentito al padre di conoscere i suoi due figli, Archie e Lilibet, proprio per: “Proteggerli”, avrebbe dichiarato. Thomas Markle nega tutte le accuse che gli vengono rivolte. Venerdì 6 novembre è stato arrestato in Florida e incriminato per un capo d’accusa relativo al possesso di materiale pedopornografico.

L’inchiesta negli Stati Uniti

L’indagine coinvolge anche le autorità delle Filippine. La polizia del Paese avrebbe recuperato oltre 7.000 immagini di abusi sessuali su minori, che sarebbero riconducibili a Markle, da diversi dispositivi: computer portatili, telefoni, hard disk e videocassette. Negli Stati Uniti l’FBI sta conducendo accertamenti sul materiale trovato in un deposito a Los Angeles. Secondo quanto riportato dal Sunday Times, gli investigatori avrebbero chiesto la collaborazione della seconda moglie Doria Ragland, madre di Meghan, per identificare il suo ex marito in alcune immagini esplicite. Anche la duchessa avrebbe manifestato la volontà di aiutare gli investigatori federali. Anche in Messico sono in corso verifiche. La polizia ha perquisito un deposito a Rosarito, nello Stato della Bassa California, il giorno dopo che il Daily Mail aveva segnalato il caso all’FBI.