L’attore Russell Brand condannato a 10 anni di carcere per stupro e violenza sessuale

Dieci anni e sei mesi di carcere per Russell Brand. Il comico e attore britannico è stato condannato per stupro e violenza sessuale al termine di un processo che ha scosso il Regno Unito. L’artista dovrà scontare almeno sette anni di detenzione prima di poter beneficiare della libertà condizionale.

La decisione è arrivata dopo che la giuria della Southwark Crown Court, al termine di quattro settimane di processo, lo aveva riconosciuto colpevole di un’accusa di stupro e tre di aggressione sessuale. Brand – ex marito di Katy Perry – era stato invece assolto da altre due accuse di stupro e da quella di tentata aggressione indecente. La Metropolitan Police ha inoltre confermato che l’interprete è attualmente indagato per ulteriori accuse di violenza sessuale.

Nel pronunciare la sentenza, il giudice Bennathan ha ripercorso gli episodi contestati, parlando di un’“arroganza sconcertante” da parte dell’imputato. Secondo il magistrato, anche l’entourage di Brand avrebbe spesso tollerato e assecondato i suoi comportamenti. Particolarmente dure le testimonianze delle vittime, alle quali è stato garantito l’anonimato. Una delle donne ha raccontato di aver vissuto settimane di shock e sofferenza, arrivando a sentirsi profondamente danneggiata dall’accaduto. Un’altra ha definito Brand “un predatore sessuale che non prova alcun rimorso”, esprimendo la speranza che non possa fare del male ad altre donne.

L’episodio di stupro per il quale è arrivata la condanna risale al 2009 e riguarda una donna conosciuta durante uno spettacolo all’Hammersmith Apollo di Londra. Secondo quanto ricostruito in tribunale, dopo un rapporto inizialmente consensuale, Brand l’avrebbe violentata nonostante le ripetute richieste di fermarsi. Le altre aggressioni sessuali risalgono al periodo compreso tra il 2004 e il 2009 e coinvolgono tre donne, tra cui alcune colleghe del mondo dello spettacolo e della radio.

La difesa ha sostenuto che Brand oggi sarebbe “una persona profondamente diversa”, sottolineando le conseguenze devastanti della condanna sulla sua famiglia. L’avvocato Ian Winter ha spiegato che il comico e la moglie stanno cercando di capire come raccontare quanto accaduto a uno dei loro figli, di appena dieci anni. Brand è rimasto in silenzio durante la lettura della sentenza e, mentre veniva accompagnato fuori dall’aula, ha rivolto un “Ti amo” alla moglie Laura, mimando le parole con le labbra.