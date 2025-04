L'attore Russell Brand incriminato per stupro e molestie

Ascolta ora 00:00 00:00

Russell Brand nei guai. L’attore, noto sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti, è stato incriminato formalmente dalla polizia di Londra. Il 49enne, ex marito di Katy Perry, è accusato di almeno un episodio di violenza sessuale e di quattro presunte molestie ed abusi che risalirebbero al periodo compreso fra il 1999 e il 2005.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Russell Brand dovrebbe comparire davanti alla Westminster Magistrates’ Court il prossimo 2 maggio. Le accuse sono il frutto di denunce presentate da almeno quattro donne. Tutto è partito da una inchiesta giornalistica condotta da Sunday Times e da Channel 4 nel 2023, poi sfociata in un’investigazione delle autorità britanniche.

Russell Brand s’è detto “molto grato” di “avere l’opportunità di difendersi dalle accuse in tribunale”. In un video pubblicato su X, dove vanta oltre 11 milioni di seguaci, l’interprete ha negato qualsiasi abuso: “Non sono mai stato uno stupratore e non ho mai avuto rapporti non consensuali. Vi ho sempre detto che quando ero giovane e single, prima di avere una moglie e una famiglia... ero uno stupido”. Il riferimento è alla fama di seduttore e donnaiolo. Russell Brand ha poi parlato dei suoi problemi con la droga e di essersi comportato da “imbecille”, ma mai nessuno stupro: "Non ho mai avuto rapporti non consensuali, prego che possiate vederlo guardandomi negli occhi".

Il quotidiano britannico precisa che Russell Brand non è in stato di arresto ed è stato informato delle accuse tramite documenti legali inviati via posta. Resta da capire l’evolversi della situazione: se il 49enne si rifiutasse di lasciare gli Usa, potrebbe iniziare una lunga battaglia diplomatica per l’estradizione.

Il dossier è regolato dal trattato firmato nel 2007, ma negli ultimi 18 ci sono state poche estradizioni: tra il 2007 e il 2020, il Regno Unito ha consegnato 135 cittadini britannici agli Stati Uniti, 99 dei quali per presunti reati non violenti. Nello stesso periodo, Washington ha consegnato solo 11 persone.