Le trappole al miele dello spionaggio: da James Bond ai segreti della Silicon Valley

Le chiamano “Honeytrap”, un’espressione resa nota al mondo dallo scrittore e agente segreto John Le Carré: significa letteralmente trappola al miele, e le vere spie non solo ne conoscono l’esistenza, ma vengono addestrate proprio per non caderci, fin dall’alba dei tempi dello spionaggio; mentre i profili di alto livello che non fanno parte degli apparati di sicurezza, e possiedono ugualmente informazioni sensibili, a quanto pare sono ancora esposti a questa vecchia tecnica spionistica da romanzo, che, stando alla cronaca di questi ultimi giorni, avrebbe fatto ancora una volta breccia nella realtà.

“Persone molto intelligenti fanno cose molto stupide per sesso, e spesso intelligenza, formazione, patriottismo e indole sono impotenti di fronte a una trappola di miele ben congegnata ed eseguita con cura”, ha sentenziato in passato lo storico britannico Ben Macintyre, celebre autore del libro Una spia tra di noi. Kim Philby e il grande tradimento in cui narrò i dettagli di una delle più importanti defezioni che si siano mai abbattute sul SIS, il Secret Intelligence Service britannico. La tecnica della trappola al miele è “un metodo di raccolta di informazioni antico quanto lo spionaggio stesso e oggi più diffuso che mai”, scriveva in un vecchio articolo pubblicato dal Times; ed è proprio un problema recente riscontrare la proliferazione di questa tecnica di seduzione finalizzata allo spionaggio in una nuova tipologia di bersaglio: non più spie o diplomatici, ma ingegneri informatici e fondatori di startup che operano nei giganti della Silicon Valley. Il cuore pulsante dell’economia e del futuro.

Secondo un report diffuso lo scorso anno dal vertice dell’MI5, il servizio segreto britannico per il controspionaggio, ormai le vere “fonti” da cui attingere informazioni di rilevanza strategica possono essere fonti di secondo o terzo livello che operano nella società civile. E infatti, il caso che sta facendo scalpore in questi giorni riguarda proprio il CEO di una grande azienda di semiconduttori come Nvidia: Jensen Huang, al centro di uno scandalo dopo aver ammesso di avere una relazione extraconiugale con una donna sospettata di avere un collegamento con il Ministero della Sicurezza dello Stato di Pechino, e dunque di essere una “spia” per conto della Repubblica Popolare Cinese. Questo, almeno stando a quanto riportato dal Financial Times, che cita fonti dell’intelligence statunitense.

Anni fa, il giornale The i Paper scrisse che le trappole al miele venivano utilizzate sempre più spesso dai servizi segreti cinesi per raccogliere segreti da funzionari dell’intelligence, della politica e dell’economia. Questa tecnica viene riportata nel trattato di strategia militare cinese “I trentasei stratagemmi”, risalente ai tempi della Dinastia Ming, e sebbene sia ora considerata “non del tutto efficace contro i membri della comunità d’intelligence”, sembra avere ancora successo per “raccogliere informazioni o creare un danno reputazionale” ad altri obiettivi che operano al di fuori della sfera militare e degli apparati di sicurezza. Negli ultimi dieci anni i servizi segreti francesi e i servizi segreti britannici hanno portato più volte l’attenzione sul possibile “utilizzo di trappole di miele da parte dell’intelligence cinese” che, secondo diverse fonti, è a caccia di piani aziendali e informazioni sensibili. Un ex agente di controspionaggio citato dal Times sostenne nel 2024 che alcune informative riportavano che gli apparati d’intelligence cinesi avevano condotto “60 operazioni di spionaggio negli Stati Uniti”, definendo quel numero come “solo la punta dell’iceberg”.

Sempre secondo diverse fonti di controspionaggio citate dal quotidiano britannico, il rischio che i servizi segreti esteri riuscissero ad avvalersi di “giovani donne attraenti”, o di finti profili di “donne attraenti” che, attraverso social network come LinkedIn - noto il caso del profilo fake di “Kati Jones” - avvicinavano profili di alto livello al fine di ottenere, col tempo, segreti industriali e know-how strategico, e avanzare così nella competizione tecnologica che ridefinirà gli equilibri tra grandi potenze, rappresentava “una vera vulnerabilità” per la sicurezza nazionale di ogni Paese.

M. Batterfly a parte, di solito siamo abituati a immaginare agenti segreti fascinosi, come James Bond alle prese con Miss.Taro dell’indimenticabile 007 Licenza di uccidere, che vengono sedotti da bellissime donne pronte a infliggere una morte dolce e silenziosa; ma gli esempi della realtà ci portano di fronte a casi come la rete di spionaggio messa in piedi dal capo della sezione esteri della Stasi, Markus Wolf, che impiegava degli uomini, i cosiddetti “Romeo”, per avvicinare le segretarie impiegate presso istituzioni sensibili della Repubblica Federale Tedesca e della NATO ed estorcere piccoli segreti, o, al contrario, casi come quello di Mordechai Vanunu, un tecnico al corrente degli sviluppi del programma nucleare israeliano che cadde nelle mani del Mossad dopo essere stato avvicinato da una bellissima inglese nei pressi di Londra. Tanto bastò per permettere al Mossad di sequestrarlo; drogato, fu portato in Israele e processato per tradimento in un’operazione che ricorda, miele a parte, il rapimento di Adolf Eichmann in Argentina. Di grande importanza è il caso sempre citato da Gabriele Carrer, che in un suo articolo ricorda come fu proprio il servizio di controspionaggio italiano, allora noto come SID, a “reclutare un funzionario cinese del settore commerciale” attraverso una trappola al miele. Fu la prima fonte cinese a essere reclutata in Europa.

Per il controspionaggio britannico sono le spie che possono nascondersi nel tessuto trasversale della società, tra le sfere politica, culturale ed economico-industriale, a essere le più insidiose nel nostro secolo, non certo gli agenti con una “copertura diplomatica” che vengono attenzionati dai servizi preposti. Giornalisti, accademici e lobbisti, e perfino una dirigente di alto livello di un’azienda di data center come Alice Huang, la donna sospettata di aver spiato per conto di Pechino il CEO di Nvidia, rappresentano le principali minacce nel campo di battaglia dello “spionaggio 2.0”. Figure che attraverso la dimensione fisica, o più tecnicamente l’HUMINT (Human Intelligence), possono ottenere informazioni sensibili da profili che si ritengono “al sicuro” dal rischio di spionaggio.

In un vecchio romanzo di spionaggio di William Somerset Maugham, consigliato dai nostri stessi servizi segreti come narrativa adeguata per avvicinarsi alla materia, c’è un agente inglese di nome Ashenden, nella vita borghese scrittore di talento, che viene intrattenuto dal suo reclutatore dell’MI5 con la storia di un agente francese che viene abbindolato da una donna misteriosa, la quale riesce a sottrargli dei documenti della massima segretezza attraverso uno stratagemma incentrato sulla debolezza sessuale.

L’autore del romanzo Ashenden o L’agente inglese, che è stato, come Le Carré, agente del Secret Intelligence Service nella vita vera, fece tagliare corto al suo protagonista, che nella finzione afferma: “Diamine, è una storia che mettiamo in scena da sessant’anni, l’abbiamo scritta in mille romanzi. Mi vuole dire che la vita c’è arrivata solo adesso?”. Ed ecco là come basti sostituire “agente francese” o “attaché militare” con il CEO di un’azienda che si occupa di un settore estremamente sensibile, come i semiconduttori, o il direttore di un’infrastruttura critica e di rilevante importanza per un dato paese, per poter scrivere l’inizio di un nuovo romanzo, o di una pericolosa realtà.