Lorenzo Bertulazzi scappa dai domiciliari: l’ex brigatista ricercato in tutta l’Argentina

Leonardo Bertulazzi, ex membro delle Brigate Rosse oggi 74enne, è scappato dagli arresti domiciliari dalla sua casa di Buenos Aires, dove si è rifugiato ormai da anni. È stato condannato a 27 anni per il sequestro di Pietro Costa, oltre che per banda armata, e stava scontando la sua pena nel quartiere di San Telmo dopo essere stato intercettato nel 2024. La sua latitanza è durata 44 anni, fin quando non ha perso lo status di rifugiato per mano di Javier Milei. È in corso la richiesta di estradizione.

Attualmente è ricercato dalle autorità di tutta l’Argentina, è stato emesso un mandato di cattura alle diverse giurisdizioni nel Paese ed è stato fatto avviso a chiunque dovesse intercettarlo di informare le autorità o la polizia, indicando la posizione. È un ex membro della colonna genovese delle Brigate Rosse, conosciuto con il nome di battaglia “Stefano” ed è stato uno dei latitanti più longevi degli anni di piombo. Figlio di un maresciallo dell’esercito, si trasferì da bambino con la famiglia a Genova, nel quartiere di Prà. Frequentò il liceo scientifico Fermi di Sampierdarena, dove iniziò la militanza politica. In quegli anni passò da Lotta Continua alle Brigate Rosse nel 1975-1976.

Nel gennaio 1977 partecipò al sequestro dell’ingegnere navale Pietro Costa, esponente della nota famiglia di armatori genovesi: l’ostaggio fu liberato dopo 81 giorni dietro pagamento di un riscatto di circa 1,5 miliardi di lire e parte di quel denaro servì ad acquistare l’appartamento di via Montalcini 8 a Roma, che poi fu usato come prigione di Aldo Moro nel 1978, a cui però Bertulazzi non partecipò direttamente, in quanto si trovava in carcere in quel periodo. Nel settembre 1980, dopo un posto di blocco, riuscì a fuggire e iniziò così la sua latitanza: sono state individuate le sue tracce in Grecia, Portogallo, El Salvador e infine Argentina, dove è arrivato nel 2002. Venne immediatamente arrestato ma rilasciato dopo 8 mesi perché le condanne italiane erano state emesse in contumacia e la legge argentina non consentiva l’estradizione in tali casi. Nel 2004 ha ottenuto lo status di rifugiato politico e ha vissuto liberamente a Buenos Aires per vent’anni, iscritto come monotributista e conosciuto dai vicini come un uomo riservato fino al suo arresto.