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Cronaca internazionale

Lorenzo Bertulazzi scappa dai domiciliari: l’ex brigatista ricercato in tutta l’Argentina

È stato condannato a 27 anni in contumacia per il sequestro di Pietro Costa, nel 2024 Javier Milei gli ha revocato lo status di rifugiato

Alessandra Corradi
Terrorismo, l'Argentina annulla il carcere per l'ex br Bertulazzi
Leonardo Bertulazzi
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Leonardo Bertulazzi, ex membro delle Brigate Rosse oggi 74enne, è scappato dagli arresti domiciliari dalla sua casa di Buenos Aires, dove si è rifugiato ormai da anni. È stato condannato a 27 anni per il sequestro di Pietro Costa, oltre che per banda armata, e stava scontando la sua pena nel quartiere di San Telmo dopo essere stato intercettato nel 2024. La sua latitanza è durata 44 anni, fin quando non ha perso lo status di rifugiato per mano di Javier Milei. È in corso la richiesta di estradizione.

Attualmente è ricercato dalle autorità di tutta l’Argentina, è stato emesso un mandato di cattura alle diverse giurisdizioni nel Paese ed è stato fatto avviso a chiunque dovesse intercettarlo di informare le autorità o la polizia, indicando la posizione. È un ex membro della colonna genovese delle Brigate Rosse, conosciuto con il nome di battaglia “Stefano” ed è stato uno dei latitanti più longevi degli anni di piombo. Figlio di un maresciallo dell’esercito, si trasferì da bambino con la famiglia a Genova, nel quartiere di Prà. Frequentò il liceo scientifico Fermi di Sampierdarena, dove iniziò la militanza politica. In quegli anni passò da Lotta Continua alle Brigate Rosse nel 1975-1976.

Nel gennaio 1977 partecipò al sequestro dell’ingegnere navale Pietro Costa, esponente della nota famiglia di armatori genovesi: l’ostaggio fu liberato dopo 81 giorni dietro pagamento di un riscatto di circa 1,5 miliardi di lire e parte di quel denaro servì ad acquistare l’appartamento di via Montalcini 8 a Roma, che poi fu usato come prigione di Aldo Moro nel 1978, a cui però Bertulazzi non partecipò direttamente, in quanto si trovava in carcere in quel periodo. Nel settembre 1980, dopo un posto di blocco, riuscì a fuggire e iniziò così la sua latitanza: sono state individuate le sue tracce in Grecia, Portogallo, El Salvador e infine Argentina, dove è arrivato nel 2002. Venne immediatamente arrestato ma rilasciato dopo 8 mesi perché le condanne italiane erano state emesse in contumacia e la legge argentina non consentiva l’estradizione in tali casi. Nel 2004 ha ottenuto lo status di rifugiato politico e ha vissuto liberamente a Buenos Aires per vent’anni, iscritto come monotributista e conosciuto dai vicini come un uomo riservato fino al suo arresto.

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