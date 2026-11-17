Una tragedia sul terreno di gioco dove ha perso la vita, a 30 anni, l’attaccante del Tenerife Jesus De Miguel a causa di un violento scontro con il portiere avversario dell’Andorra, Owono. Il calciatore era stato prontamente portato in ospedale: ricoverato in terapia intensiva, è morto il giorno dopo. Dal Comitato disciplinare della federcalcio spagnola (Rfef) è arrivato il responso: saranno 12 le giornate di squalifica per l’estremo difensore originario della Guinea Equatoriale per “condotta violenta con conseguenti lesioni gravi”.

La difesa di Piqué

Il presidente della formazione che milita nella seconda divisione spagnola, Gerard Piqué, non è d’accordo con la sanzione comminata al suo calciatore che è stato punti con la motivazione della ed esterna tutto il suo disappunto in conferenza stampa. “Imporre la sanzione massima a Jesús (Owono, ndr) lo mette in una situazione che non merita, perché lui non è il colpevole di quello che è successo. La mia riflessione è una: la sanzione di 12 partite finisce per colpevolizzarlo da conseguenze di cui non ha avuto colpa”.

Cosa è accaduto in un altro match

“Giocatori, ex calciatori, allenatori e portieri hanno tutti descritto l’accaduto come un incidente”, aggiunge l’ex difensore del Barcellona cita altri episodi simili avvenuti sui campi da calcio, in particolare il più recente durante Albacete-Sabadell, quando un giocatore ha calciato un avversario alla testa nel tentativo di conquistare il pallone. “Fortunatamente il giocatore sta bene, le conseguenze non sono state tragiche e il Comitato Disciplinare ha deciso di infliggere a Corpas una squalifica di tre giornate”, sottolinea Piqué.

L’ex calciatore si domanda quale sia stata la punizione per Owono: l’azione in sé o le conseguenze che ha avuto? “Ero a Tenerife quando è accaduto l’incidente. Ho visto i giocatori e ho capito che quella scena sarebbe rimasta per sempre impressa nella memoria di tutti i presenti - aggiunge - Come esseri umani, spesso sentiamo il bisogno di dare la colpa a qualcuno; altrimenti, non riusciamo a spiegare perché certe cose accadono su un campo da calcio. È stato un incidente”.

Intanto, Owono ha rinunciato alle convocazioni del ct della Guinea Equatoriale per le qualificazioni alla Coppa d’Africa contro lo Zimbabwe ma Piqué ha successivamente aggiunto che è improbabile possa tornare in campo subito dopo aver scontato la sua squalifica.

Le motivazioni della squalifica

La commissione disciplinare della Federazione calcistica spagnola ha sanzionato Owono con la sospensione venerdì, affermando che il giocatore ha usato “eccessiva forza” nello scontro. Il comunicato del comitato recita quanto segue. “La valutazione della condotta oggetto del presente procedimento deve basarsi sui fatti espressamente riportati nel referto dell’arbitro, il quale dichiara che il giocatore è stato espulso per aver ‘colpito violentemente un avversario al petto con la gamba, usando forza eccessiva, mentre il pallone era in gioco’. Il tragico esito dell’incidente, che ha portato alla morte di Jesús de Miguel, è di dominio pubblico. Vista la natura della condotta descritta e le circostanze concomitanti... la sanzione massima, 12 giornate di squalifica, è giustificata”.

Risultato omologato

Nel comunicato si legge anche che Owono ha commesso una grave infrazione ai sensi del codice disciplinare della federazione, per condotta violenta nei confronti di un avversario durante una partita, causando lesioni gravi. La Federazione ha inoltre deciso che il risultato di 2-2 rimarrà valido dopo che la partita è stata sospesa al settimo minuto di recupero.

“Questo evita di dover riprendere il gioco dal momento preciso in cui si è verificato il tragico incidente... la soluzione più rispettosa, viste le circostanze straordinarie e tragiche di questo caso”, si legge nel comunicato.