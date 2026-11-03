Lo scontro con il portiere, poi l’attacco cardiaco: muore a 30 anni Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife

Uno scontro con il portiere avversario, dell’Andorra, in una gara della serie B spagnola che lo ha costretto all’immediato ricovero in gravi condizioni in terapia intensiva. Nelle ore successive, purtroppo, è arrivata la notizia choc della morte di Jesùs de Miguel, 30enne attaccante del Tenerife.

“Non ci sono parole di conforto”

“Spezzati dal dolore, con un nodo alla gola e incapaci di credere che questa sia la verità, ancora credere, comunichiamo la tragica morte, martedì 3 novembre 2026 alle ore 8, di Jesùs de Miguel Almeida”, scrive la società sui propri account social. “Non ci sono parole di conforto; non c’è assolutamente nulla che possa alleviare questo sentimento pieno di tristezza. Siamo con la sua famiglia devastata, con i suoi cari, con tutte le persone di Tenerife che stanno piangendo oggi per questo crudele esito. La famiglia di Jesús de Miguel ringrazia ciascuno dei manifesti di sostegno ricevuti, e chiede, dal cuore, il massimo rispetto per la sua privacy, in questi terribili momenti”.

Il violento scontro di gioco

Come accennato, l’incidente di gioco è accaduto nel corso della gara tra Tenerife e Andorra: un lancio a centrocampo, il portiere dell’Andorra che guarda soltanto il pallone travolgendo il centravanti del Tenerife, de Miguel, che cade a terra privo di sensi. Nei primissimi secondi non ci si rende conto dell’accaduto, il direttore di gara espelle il portiere Owono per il fallo commesso. Subito dopo, con il calciatore ancora a terra, vengono chiamati a gran voce i soccorsi con numerosi calciatori visibilmente preoccupati di quanto stava avvenendo dal momento che de Miguel non dava segnali di ripresa.

Allertati immediatamente i soccorsi, l’attaccante del Tenerife viene trasportato all’Ospedale Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Per il calciatore è stato necessario il ricovero immediato in terapia intensiva. Nelle ore successive al ricovero, il club aveva diffuso una nota spiegando il quadro clinico. “La situazione medica di Jesus de Miguel è peggiorata dal punto di vista neurologico”. Questa mattina, poi, è arrivata la notizia che lascia tutti senza parole.