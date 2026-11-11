Nvidia, spunta una seconda amante di Jensen Huang: il video segreto, il crollo in Borsa e il rischio di licenziamento

Non c’è soltanto Alice Huang, la manager sospettata di lavorare per l’intelligence cinese, nello scandalo che sta travolgendo Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia.

Il numero uno del colosso dei semiconduttori avrebbe avuto una seconda relazione extraconiugale, questa volta con una dirigente della sua azienda. La donna è Kimberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario, una delle figure di riferimento dell’espansione del gruppo nell’intelligenza artificiale applicata alla medicina. Le nuove rivelazioni arrivano appena tre giorni dopo l’annuncio dell’apertura di un’indagine indipendente da parte del consiglio di amministrazione di Nvidia sui rapporti tra Huang e la dirigente della società di data center Megaspeed.

A rivelarlo è il New York Times, aprendo un nuovo capitolo di una vicenda che rischia di trasformarsi in una crisi di governance per una delle società più strategiche degli Stati Uniti. Powell è entrata nel gruppo nel 2008, e ha contribuito a costruirne la presenza nel settore sanitario, trasformando i processori grafici dell’azienda in strumenti utilizzati per la diagnostica, la ricerca biomedica e lo sviluppo di nuovi farmaci.

Due delle fonti interpellate dal quotidiano sostengono che Huang e Powell sarebbero stati ripresi mentre si scambiavano effusioni in un albergo di San Jose, in California, durante una conferenza. Secondo altre tre persone informate dell’accaduto, gli addetti alla sicurezza di Huang avrebbero individuato la persona che stava effettuando la registrazione, cercando successivamente di convincerla a sottoscrivere un accordo di riservatezza.

Il caso pone una questione diversa rispetto alla vicenda della presunta spia cinese. Se nel primo scandalo è in gioco la sicurezza nazionale, nel secondo gli interrogativi riguardano soprattutto i conflitti d’interesse, le relazioni tra superiori e subordinati e il rispetto delle regole interne dell’azienda. Secondo il codice di condotta di Nvidia, infatti, i dipendenti sono tenuti a “evitare situazioni in cui le nostre azioni creino conflitti”, come ad esempio “relazioni personali”.

Il titolo Nvidia è crollato di oltre l’8% nelle contrattazioni di oggi, dopo che il Wall Street Journal ha riportato la notizia che il consiglio di amministrazione della società si sta preparando a rimuovere Huang. La novità è giunta proprio pochi minuti dopo che il New York Times aveva riportato la notizia di una relazione extraconiugale di Huang con un altro dirigente dell’azienda.