“Questo è solo l’inizio”. Così gli hacker hanno minacciato le testate giornalistiche. E lo “Stato Maschile” nega il coinvolgimento

Il caos voli con gli allarmi bomba di questi giorni in Italia ed Europa non sarebbe che “solo l’inizio”: comincia con questa minaccia la mail inviata a numerose testate giornalistiche, come è stato riferito dal Financial Times, dal mittente che rivendica la responsabilità degli allarmi bomba (per fortuna falsi, fino a questo momento). Le minacce di attentati, nella giornata di venerdì 6 novembre, sono arrivate anche a giornali e tv irlandesi.

“Ecco cosa attende l’Europa”

“Quello che è successo questa settimana è solo una piccola parte di ciò che attende l’Europa nel prossimo futuro. Molto presto faremo saltare in aria i vostri aerei, navi da crociera, stazioni della metropolitana e treni”, è quanto contenuto nella mail e pubblicato dal quotidiano economico senza, però, che fosse verificata l’autenticità della rivendicazione”.

Il mittente, pur non firmandosi, dice apertamente di essere “uno dei leader del gruppo responsabile” delle minacce. Un dirigente dell’emittente pubblica irlandese Rte ha aggiunto che questo messaggio sarebbe stato inviato almeno a 18 media diversi.

Lo “Stato Maschile” nega il coinvolgimento

Intanto “Stato Maschile”, il gruppo estremista misogino citato nelle false minacce di bombe lanciate questa settimana contro gli aeroporti italiani, ha negato alla Bbc qualsiasi collegamento con i falsi allarmi che hanno causato disagi ai voli in tutta Europa.

In risposta al servizio russo della Bbc, un account su Telegram - uno dei tanti collegati al cosiddetto “Male State” e al suo fondatore Vladislav Pozdnyakov - ha deriso qualsiasi insinuazione che il gruppo fosse coinvolto nell’invio delle minacce via e-mail. “Quale Stato Maschile? Dove l’hai visto? Non esiste più da molti anni”, recita il messaggio sul canale.

Il pensiero di Giorgia Meloni

È preoccupata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo un’altra giornata di dirottamenti, perquisizioni e passeggeri spaventati che un ordigno a bordo dei loro voli potesse farli saltare in aria.”I nuovi attacchi hacker in tutta Europa chiaramente devono preoccupare. Gli inquirenti stanno lavorando, non siamo in grado oggi di dire se l’attacco al plasma in Francia, i finti allarmi bomba sugli aerei o l’aggressione nei confronti dei beni alimentari siano tutti collegati ma ci dicono sicuramente tutti la stessa cosa: che oggi a essere aggredite sono le infrastrutture civili, ovvero i beni alimentari, gli ospedali, la sanità, i mezzi di trasporto”. A dichiararlo e stata Giorgia Meloni dopo essere arrivata a Verona, a Fieracavalli.

“Ieri abbiamo avuto allarmi che riguardavano gli aerei - ha sottolineato -. Dopodiché non c’erano bombe, non ci sono state conseguenze per i passeggeri, gli aeroporti hanno continuato a lavorare., e questo lo dobbiamo a qualcuno che ha fatto molto bene il suo lavoro, dall’aeronautica militare fino alla polizia di frontiera aerea, passando per gli equipaggi e il personale di terra. Credo sia il caso di ringraziare queste persone: fanno un lavoro silenzioso del quale, poiché non ci sono stati problemi, alla fine nessuno si rende conto”.

“Vogliono provocare il caos”

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, dal canto suo spiega che dagli attacchi hacker ai frigoriferi di mezza Europa fino agli allarmi bomba sugli aerei sia “tutto collegato”. Non a caso ha parlato di “strategia del caos” per mettere in allarme e creare terrore nei cittadini. Il problema è ampio e variegato e non riguarda soltanto l’Italia ma centinaia di milioni di persone che vivono nel continente europeo.