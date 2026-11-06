Nuovi allarme bomba su due aerei: controlli su un Ryanair Roma-Lisbona, un Wizzair Praga-Roma deviato a Venezia

Un allarme bomba su un volo proveniente da Roma ha fatto scattare questa mattina un’operazione di sicurezza all’aeroporto di Lisbona. La notizia è stata diffusa dalla Cnn Portugal e confermata da altri media.

L’episodio segue l’ondata di falsi allarmi bomba che ieri ha interessato almeno25 voli in Europa.

L’aereo della Ryanair è atterrato nella capitale portoghese intorno alle 8. L’allerta è stata trasmessa alla Polizia di Pubblica Sicurezza attraverso una telefonata effettuata da un agente delle forze dell’ordine. La sua identità è stata successivamente verificata dagli uomini della Polizia Giudiziaria.

Le autorità portoghesi hanno quindi avviato le procedure previste per valutare la segnalazione e verificarne la credibilità. Sono in corso gli accertamenti sulla minaccia ricevuta.

Artificieri in azione anche all'aeroporto milanese

Altro allarme bomba, volo Praga-Roma deviato a Venezia

Subito dopo un altro allarme bomba è scattato per un volo Wizzair Praga-Roma. La segnalazione dell’ordigno a bordo, secondo quanto si apprende, è arrivata da una telefonata anonima alla torre di controllo di Fiumicino. Il volo, che sarebbe dovuto arrivare nella capitale alle 11, è stato deviato su Venezia dov’è atterrato. Sono in corso le bonifiche della polizia.