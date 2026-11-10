Thomas Markle, perizia psichiatrica per il padre di Meghan. Il giudice: “Verificare se può affrontare il processo”

Un accertamento psichiatrico per stabilire se sia mentalmente in grado di affrontare un procedimento penale per possesso di materiale pedopornografico. È quanto disposto da un giudice federale della Florida nei confronti di Thomas Markle, 82 anni, padre di Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry. L’uomo è stato arrestato il 6 novembre con l’accusa federale di possesso di materiale pedopornografico. Durante la sua prima comparizione in tribunale a Tampa, la giudice Lindsay Griffin ha manifestato dubbi sulla sua capacità di comprendere la natura delle contestazioni e di collaborare con il proprio legale.

I dubbi del giudice sulle condizioni mentali

Nell’ordinanza di due pagine emessa venerdì scorso, Griffin ha fatto riferimento all’età avanzata dell’imputato, alle sue condizioni di salute e alle difficoltà di memoria emerse durante l’udienza. Secondo la giudice esisterebbero “fondati motivi per ritenere” che Markle possa soffrire di una patologia o di un disturbo mentale tale da impedirgli di comprendere le conseguenze del procedimento giudiziario o di contribuire adeguatamente alla propria difesa. Per questo è stata incaricata la psichiatra forense Amie Gerodimos, che dovrà effettuare una valutazione indipendente e trasmettere una relazione al tribunale entro il 20 novembre. L’esame servirà a stabilire se l’82enne sia mentalmente idoneo a sostenere il processo. Nel corso dell’udienza non è stata formulata alcuna dichiarazione in merito alle accuse. Markle è stato rilasciato, ma dovrà rimanere agli arresti domiciliari ed essere sottoposto a monitoraggio elettronico.

Il materiale sequestrato dall’Fbi

Le contestazioni riguardano il presunto possesso di immagini sessualmente esplicite di minori. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia statunitense, gli agenti dell’Fbi hanno rinvenuto circa 78 reperti, tra diapositive, negativi fotografici e libri, custoditi in due depositi nella zona di Los Angeles che l’uomo affittava dal 2008. Nella documentazione investigativa vengono descritte alcune fotografie particolarmente gravi. Due ritrarrebbero un uomo adulto, identificato da un testimone come Thomas Markle, insieme a una bambina nuda. Un’altra immagine mostrerebbe una minore senza vestiti all’interno di una stanza che sembrerebbe appartenere a una struttura alberghiera nelle Filippine, Paese in cui Markle ha vissuto per un periodo. Gli investigatori avrebbero inoltre individuato altre fotografie con bambini parzialmente o totalmente svestiti. L’indagine sarebbe partita nell’ottobre scorso, quando le autorità hanno ricevuto la segnalazione di una persona che aveva riferito di aver trovato materiale sospetto tra gli effetti personali di Markle nelle Filippine. Le successive verifiche hanno portato gli investigatori a individuare i depositi californiani. L’Fbi ha collaborato anche con le autorità di altri Paesi, tra cui Messico e Filippine. Il direttore dell’Fbi Kash Patel, commentando il caso, ha dichiarato che Markle avrebbe “preso di mira bambini innocenti, cercando di sottrarre loro l’innocenza attraverso le sue azioni criminali”.

I rapporti interrotti con la figlia Meghan

Thomas Markle al momento dell’arresto viveva da poco a Lakeland, in Florida, dove, secondo la stampa britannica, era ospite di una struttura per anziani. I rapporti con la figlia Meghan sono interrotti da anni, dopo una lunga frattura familiare consumatasi anche in seguito al matrimonio della duchessa con il principe Harry. La vicenda giudiziaria ha riportato l’attenzione sulla famiglia della duchessa. Secondo quanto riferito dall’agenzia AFP, Meghan aveva già espresso il mese scorso il proprio turbamento per le accuse rivolte al padre, dichiarandosi “profondamente addolorata” dalla notizia. Se riconosciuto colpevole, Markle rischia una pena massima di 20 anni di carcere. Al momento, tuttavia, si tratta di accuse ancora da dimostrare e nei suoi confronti vale il principio della presunzione di innocenza