“Visti i jet abbiamo pensato che qualcosa non stava andando nel verso giusto”: il racconto di un passeggero

“Abbiamo visto i jet militari a fianco dell’aereo e abbiamo iniziato a pensare che qualcosa non stesse andando nel verso giusto”. È il racconto all’agenzia di stampa Ansa di Nicola Timpone, direttore generale del Gal La Cittadella e tra gli organizzatori del Festival Marateale, a bordo del volo Dublino-Roma dirottato in Francia dopo un allarme bomba.

Secondo quanto riferito dal passeggero, dunque, inizialmente ai viaggiatori era stato comunicato che l’aereo avrebbe dovuto effettuare un atterraggio in uno scalo francese per problemi tecnici. La situazione è però apparsa subito più preoccupante quando, durante il volo, sono comparsi i jet militari.

A quel punto, tra i passeggeri ha iniziato a farsi strada l’ipotesi che stesse accadendo qualcosa di molto più grave. “Ci eravamo resi conto che poteva esserci un allarme bomba” ha spiegato il direttore generale del Gal La Cittadella.

L’aereo è quindi atterrato in un aeroporto militare francese. “Ci siamo ritrovati circondati da pompieri, polizia e tante ambulanze. Ci hanno messo su una pista secondaria, ci hanno fatto fermare e siamo ancora in aereo in attesa di capire che cosa stia succedendo” conclude Timpone".