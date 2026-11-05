Allarme bomba sui voli da e per l’Italia. I caccia scortano l’aereo da Helsinki, quello da Dublino atterra in Francia. Dirottato a Vienna un velivolo da Malpensa. Paura anche su altre 9 tratte aeree

Tre allarmi bomba nel giro di poche ore sui voli europei da e per l’Italia, due dei quali sono scattati da un’unica mail anonima (Helsinki-Roma e Dublino-Roma). Altri 9 allarmi in tutta Europa.

I voli europei

Secondo quanto riporta il Guardian sarebbero almeno 12 gli aerei interessati dagli allarmi bomba scattati questa mattina in Europa.

(Tre di questi riguardano l’area di volo italiana: l’Aer Lingus da Dublino a Roma che e stato dirottato a Evreux, in Francia; il Wizz Air da Milano Malpensa a Varsavia-Okecie che e stato dirottato a Vienna, in Austria; e un FinnAir da Helsinki a Roma Fiumicino)

Gli altri voli sono tre Ryanair (da Madrid a Sofia, da Copenaghen a Sofia e da Londra Stansted a Sofia), un Polish Airlines da Varsavia a Bruxelles e un FinnAir da Helsinki a Vienna oltre a quattro voli attualmente ancora non identificati per Praga.

I voli nazionali

Una mattinata di tensione con due aerei costretti a cambiare rotta e un terzo atterrato a Roma sotto la scorta dei caccia dell’Aeronautica Militare. Le segnalazioni hanno riguardato un volo Finnair proveniente da Helsinki, un Aer Lingus partito da Dublino e un Wizz Air decollato da Milano Malpensa e diretto a Varsavia. Il primo allarme ha interessato un Airbus A320 della compagnia irlandese Aer Lingus, partito da Dublino alle 6.25 e diretto a Fiumicino. Secondo i dati di Flightradar24, il velivolo ha invertito la rotta mentre sorvolava l’Essonne, a sud di Parigi. Dopo aver effettuato diversi giri in aria, si è diretto verso la base militare di Évreux, in Normandia, dove il comandante ha deciso di atterrare per consentire le verifiche di sicurezza. La vicenda è seguita anche dall’ufficio del primo ministro francese.

Un secondo allarme è scattato su un volo Finnair proveniente da Helsinki e diretto nella Capitale. L’aereo è atterrato regolarmente a Fiumicino intorno alle 9.27, scortato dai caccia dell’Aeronautica Militare. A far scattare le procedure di sicurezza sono state alcune segnalazioni anonime sulla possibile presenza di un ordigno a bordo. Gli artificieri della Polizia hanno quindi avviato le operazioni di bonifica, che hanno escluso la presenza di esplosivi. A confermarlo è stata Stiina Tuunanen, responsabile della comunicazione di Finnair, all’emittente finlandese Yle: “Posso confermare che oggi, 5 novembre, questo volo ha ricevuto la segnalazione di un allarme bomba, che si è poi rivelata infondata”. Dopo l’atterraggio, le autorità hanno ispezionato il velivolo senza riscontrare anomalie. “Non è stato riscontrato nulla di insolito a bordo”, ha precisato Tuunanen, sottolineando che la compagnia segue procedure di sicurezza definite e collabora strettamente con le autorità. Ma l’emergenza ha coinvolto anche un terzo velivolo, un Airbus A321 della compagnia Wizz Air, decollato alle 7 dall’aeroporto di Milano Malpensa e diretto a Varsavia. Durante il volo è arrivata una segnalazione che ha costretto l’aereo a cambiare destinazione e ad atterrare all’aeroporto di Vienna. A confermare l’accaduto è stata la stessa compagnia, spiegando che il dirottamento è avvenuto “a seguito di una minaccia di bomba ricevuta durante il volo”. Gli episodi arrivano a distanza di appena due giorni da una serie di allarmi bomba che avevano coinvolto una decina di voli commerciali in Europa. Come riportato da Le Figaro, martedì erano stati interessati almeno quattro collegamenti Ryanair, tra cui un altro volo Dublino-Roma, oltre ad aerei delle compagnie Sas, Lot e Wizz Air.

La nota di Wizz Air

“Il dirottamento è stato disposto in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio. L’episodio si inserisce in una serie di analoghe minacce di bomba che, negli ultimi giorni, hanno interessato diverse compagnie aeree in tutta Europa. Wizz Air non e l’unico vettore a essere stato preso di mira: anche altre compagnie hanno ricevuto minacce che hanno comportato il dirottamento dei voli e l’attivazione dei relativi controlli di sicurezza. Wizz Air sta collaborando pienamente con le autorità competenti e sta adottando tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. La sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e membri dell’equipaggio continuano a rappresentare la nostra assoluta priorità”.