“Cantieri, camion, tram e studenti: qui mancano solo i vigili”

Autoarticolati lunghi come treni, camion, ruspe. Un viavai continuo e necessario perchè il cantiere del Policlinico non si può fermare e avanza anche negli orari di ingresso a scuola. Siamo in pieno centro, in via Lamarmora dove la città, soprattutto nelle prime ore del mattino, si muove frenetica. Una via già molto trafficata di suo dove transita anche il tram, dove c’è il pavè, in molti punti semidivelto e, dove fra le 7.30 e le 8 del mattino, ragazzini con lo zaino in spalla sfrecciano a bordo di monopattini per entrare puntuali in classe. C’è chi si dirige verso lo Zaccaria, in fondo a via della Commenda, chi si ferma al Berchet o alla Majno. Perchè questo è un incrocio dove la popolazione scolastica è ben rappresentata (l’istituto Tumminelli è sulla via Lamarmora). Non solo. Di fronte al cantiere dell’ospedale si apre l’ingresso del pronto soccorso dei bambini e, qualche metro più avanti, la Maternità della Mangiagalli con consegunete traffico di mezzi di servizio e di soccorso.

Una situazione quindi a rischio che sta creando non pochi malumori e qualche ansia a famiglie e residenti: «Mancano i vigili: ci pensano gli operai a dirigere il traffico, un vero disastro che persiste da più di tre anni. In questa zona le strade sono strette e i mezzi si muovono a una velocità non adatta al luogo e alle condizioni di sicurezza» è la denuncia che Filippo Romani Gavazzi, papà di tre figli, ha inviato a Comune, Polizia locale e Procura della Repubblica. Secondo quanto riportato nell’esposto gli operai che controllano i mezzi, se pur muniti di palette segnaletiche e giubbotti visibili e seppure facciano del loro meglio per evitare situazioni pericolose «non possiedono competenze nè qualifiche per gestire questo tipo di traffico e, da quando è stato aperto il cantiere, i vigili non si sono mai visti». Non risulta che i presidi delle scuole ne abbiano richiesto la presenza, «ma gli agenti sono presenti in corso di porta Romana 120, angolo via dei Pellegrini, nelle vicinanze di altri due istituti» testimonia ancora Gavazzi quindi a maggior ragione dovrebbero esserci anche qui soprattutto nelle ore più complicate quando il traffico è più congestionato.

Altre due anomalie. Il passaggio pedonale su un lato di via Lamarmora è inutilizzabile da anni a causa dei lavori della ex clinica Città di Milano, «perciò tutti i pedoni camminano in mezzo alla strada, fra i bilici e i camion». Poi in via della Commenda il lato destinato ai parcheggi delle moto è sempre occupato dai mezzi del cantiere: a loro mai una multa, a noi genitori che lasciamo l’auto per qualche minuto invece sì». Il comando di Polizia municipale, da noi avvisato, ha promesso sopralluoghi.