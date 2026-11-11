Maltempo, esonda un torrente alla Spezia. Allerta rossa in Toscana: “Chi può salga ai piani alti”

L’ondata di maltempo annunciata da più giorni è giunta sul nostro Paese e sta già picchiando duro soprattutto su Liguria e Toscana dove si registrano le prime importanti criticità. Nel territorio di La Spezia, dopo alcune ore di forti e continue piogge è esondato il torrente Lagora, che separa il centro storico dalla base navale ma soprattutto sono state sfollate alcune famiglie.

La Spezia flagellata dal maltempo: le auto sommerse dall'acqua

Liguria, oltre 150 mm in poche ore

Nel dettaglio, nel capoluogo di provincia le strade sono diventate come fiumi fin dove si trova l’ospedale Sant’Andrea dove l’acqua è penetrata in fondi e cortili in Corso Cavour, via Gramsci, via Veneto e nelle vie laterali invadendo i giardini pubblici. Traffico in tilt soprattutto nelle ore pomeridiane per via del nubifragio. Secondo i numeri registrati dall’Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (Omirl), già 150 mm di pioggia sono caduti a La Spezia ma ancora di più nella sua provincia, come a Sarzana con 180 mm in poche ore.

Quattro famiglie sfollate a La Spezia

Il maltempo ha costretto allo sfollamento di quattro famiglie, due a Spezia e due a Castelnuovo Magra. Sulla Sp23 è stato segnalato uno smottamento, la Sp530 è stata interrotta tra Spezia e Portovenere a causa dell’accumulo di materiale sulla

carreggiata. “È stata una giornata difficile e di grande lavoro a testimonianza dell’intensità delle precipitazioni che però sono solo un assaggio di quello che ci aspetta nella giornata di domani, che sarà caratterizzata anche da un forte vento - dichiara l’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone -. L’attenzione nelle prossime ore sarà quindi rivolta al monitoraggio dell’evoluzione meteorologica: si prospetta, infatti, un giovedì particolarmente complesso, anche alla luce delle importanti quantità di pioggia già cadute oggi”.

“Mai successa una cosa simile”

È molto chiaro e diretto il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, che all’AdnKronos ha spiegato che le condizioni meteo stanno migliorando ma è comunque un disastro, mai successa una cosa simile. Si sono allagate tutte le strade, appartamenti, cortili, ci sono auto bloccate nei sottopassi, fortunatamente nessun ferito". Per fare la conta dei danni è ancora un po’ prematuro ma il primo cittadino si è impegnato a trovare una sistemazione alle prime famiglie sfollate.

A causa del maltempo previsto anche nelle prossime ore, il sindaco ha invitato la popolazione “alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e prestando particolare attenzione alle situazioni di potenziale pericolo. Per segnalare allagamenti, situazioni di criticità o richiedere assistenza, è possibile rivolgersi al Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile, attivo per monitorare la situazione e coordinare gli interventi sul territorio”.

La situazione in Toscana

Non va meglio nella provincia di Massa-Carrara: a preoccupare è il torrente Parmignola come ha sottolineato su Facebook, alla cittadinanza, la sindaca di Carrara Serena Arrighi.

“Chi può salga ai piani alti, per tutti gli altri è aperta Carrarafiere (ingresso via Maestri del marmo)”, ha dichiarato in un video nel tardo pomeriggio raccomandando “a tutti di evitare ogni spostamento non necessario”. In un video successivo, la stessa sindaca ha aggiornato la popolazione spiegando che “la perturbazione continua a insistere sul nostro territorio anche se in maniera meno intensa rispetto a qualche ora fa”.

In queste ore sono impegnati gli uomini della Protezione Civile così come vigili del fuoco, polizia locale e volontari che sono “impegnati su tutto il territorio per rispondere alle numerose segnalazioni che ci sono arrivate per allagamenti e altri disagi - ha aggiunto la sindaca - Il livello dei torrenti e dei canali è costantemente tenuto sotto controllo. Per segnalazioni chiamare il numero 0585-641735″.

L’allerta della Protezione Civile

Per la giornata di giovedì 12 novembre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa sul nord-ovest della Toscana, allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Liguria e sul resto della Toscana. È invece allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e sull’intero territorio di Umbria e Lazio.

Scuole chiuse per il maltempo

Le previsioni per le prossime ore non sono certamente incoraggianti: già dalla mattinata di giovedì le piogge si estenderanno al Nord-Est e alle regioni centrali di Marche e Umbria per poi interessare successivamente anche Lazio, Abruzzo e Molise. A causa del maltempo di mercoledì che ha messo in ginocchio lo Spezzino e la provincia di Massa-Carrara, per precauzione le scuole rimarranno chiuse.