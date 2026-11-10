Pioggia e burrasca per 18 ore di fila: una tempesta atlantica investe l’Italia

Il nostro Paese in balìa delle correnti atlantiche. Se il “motore” del maltempo con un intenso vortice ciclonico è ancora centrato in pieno Atlantico, nei pressi delle Isole Azzorre (che danno il nome al famoso anticiclone), la prima perturbazione sta attraversando l’Italia ma attenzione soprattutto a quel che accadrà fra giovedì e sabato con la seconda e più intensa area di maltempo che giungerà sempre da ovest.

Le zone più colpite

“Ci aspetta una perturbazione forte. Non prevediamo temporali eccezionali per intensità, ma una pioggia molto persistente, fino a 12-18 ore consecutive”, afferma Andrea Araneo, meteorologo del Centro Funzionale Centrale della Protezione Civile, al sito di Repubblica. Il maltempo colpirà duro soprattutto il Centro-Nord ma non tutte le regioni in egual misura. Le più esposte a questo tipo di configurazione sono Liguria, Toscana e a seguire le tirreniche fino alla Campania. L’Appennino darà una protezione maggiore alle regioni adriatiche.

Quanta pioggia cadrà

Oltre alla persistenza delle precipitazioni, sarà importante capire i quantitativi piovosi alla fine dell’evento. Anche in questo bisognerà prestare la massima attenzione perché, come dicono gli esperti de Ilmeteo.it, durante i fenomeni più intensi potranno cadere tra 100 e 150 mm in 24 ore. Dunque, laddove pioverà per 18 ore di seguito, si potrebbero toccare cumulate anche superiori.

Il ruolo del mare

Soprattutto in questo periodo dell’anno, le perturbazioni in arrivo da ovest acquistano energia ulteriore una volta “in loco”, ovvero nei nostri mari, ancora molto caldi dopo l’estate da record che abbiamo vissuto. “I mari sono ancora molto caldi, non riescono a raffreddarsi neanche in inverno. Al momento abbiamo oltre due gradi più della media nel Golfo Ligure e un grado in più nell’Adriatico. Sono valori davvero alti”, spiega al quotidiano Bernardo Gozzini, ex direttore del consorzio Cnr-Lamma di Firenze.

Burrasca, dove colpiranno le mareggiate

Dunque, è difficile da inquadrare dove colpiranno i temporali più forti, in quale porzione di territorio, ma certo è che punte di 80-100 mm o anche superiori, se nelle campagne possono far danni limitati, nelle città il discorso è certamente diverso. La seconda perturbazione che investirà l’Italia da giovedì porterà con sé venti forti, da burrasca, che investiranno in pieno il Mar Tirreno con raffiche fino a 70-80 km/h. Se le mareggiate più intense si prevedono tra Liguria e Toscana, tutte le regioni fino alla Calabria saranno sensibili a questa situazione.

La quota neve

In questi giorni, soprattutto le Alpi potranno beneficiare di nevicate anche intense ma tutte al di sopra dei 1.800/2.000 metri: l’aria atlantica sarà preceduta da venti di Scirocco che manterranno molto miti le temperature, specialmente al Sud e sulle regioni italiane dove non è prevista pioggia. Gli accumuli, localmente consistenti, si avranno soltanto dai 2.200 metri di quota.