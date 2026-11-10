Aggressione con la minicar a Roma, Davide Iacopini lascia l’ospedale

Un nuovo passaggio nel percorso di recupero di Davide Iacopini, che il 10 novembre ha lasciato l’ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove era ricoverato dal 6 ottobre, per essere trasferito alla struttura Life del Santa Lucia. Qui inizierà la riabilitazione dopo le settimane trascorse in ospedale e i due interventi neurochirurgici resisi necessari per le gravi lesioni riportate alla testa. A comunicare il trasferimento è stata l’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, che ha seguito l’attore fin dalle prime fasi dell’emergenza. Iacopini è stato inizialmente assistito dall’équipe dell’unità di Shock e Trauma e successivamente preso in carico dal reparto di Neurochirurgia.

Le condizioni dell’attore

Il trasferimento è stato possibile grazie al progressivo miglioramento delle sue condizioni cliniche. Come spiegato dal San Camillo, il paziente “ha affrontato un percorso clinico complesso e due interventi neurochirurgici, durante il quale è stato costantemente assistito dalle équipe mediche e sanitarie dell’Ospedale”. La fase più critica è stata superata, ma le cure non sono terminate. “Il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà un ulteriore periodo di riabilitazione e monitoraggio specialistico”, precisa la struttura sanitaria. Al Santa Lucia l’attore sarà quindi seguito con trattamenti riabilitativi e controlli specialistici.

L’aggressione a Monteverde

Iacopini era rimasto gravemente ferito la sera del 5 ottobre nel quartiere romano di Monteverde. Si trovava su un monopattino quando, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stato spintonato fuori strada da alcuni ragazzi a bordo di una minicar. L’episodio è al centro di un’inchiesta che coinvolge due minorenni, di 16 e 17 anni, entrambi residenti a Testaccio. Per risalire ai due ragazzi, gli investigatori hanno impiegato diversi giorni. La svolta è arrivata il 13 ottobre, quando una segnalazione ha permesso di individuare una minicar nera con alcuni particolari riconducibili al mezzo ricercato, tra cui un adesivo con un cobra rosso. Decisiva anche la testimonianza del meccanico che aveva modificato l’auto. I due giovani, identificati come conducente e passeggero, sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno ammesso le aggressioni. Denunciati per tentato omicidio e lesioni, dovranno ora rispondere delle accuse davanti alla giustizia minorile.