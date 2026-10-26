Duplice omicidio Villa Pamphili, chiesto l’ ergastolo e 3 anni di isolamento per Kaufmann

La Procura di Roma ha chiesto l’ergastolo con tre anni di isolamento diurno per Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova, 26 anni, e la figlia Andromeda, di appena 14 mesi. I corpi senza vita di mamma e figlia furono trovati senza vita a Villa Doria Pamphili, nel cuore della Capitale, la mattina del 7 giugno 2025. La sentenza di primo grado è attesa per il 5 novembre

Il pm: “Persona lucida, è un impostore”

Francis Kaufmann, cittadino statunitense di 47 anni, è accusato di duplice omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe ucciso dapprima la compagna e poi, dopo pochi giorni, anche la figlioletta. Entrambe sarebbero morte per strangolamento. Nel corso della requisitoria di oggi, durata circa due ore, in riferimento all’imputato, che non era presente in aula, il pm Antonio Verdi ha spiegato che si tratta di “una persona lucida, un narcisista patologico con capacità manipolatorie, un manipolatore”. Verdi ha ricordato inoltre i vari episodi in cui Kaufmann è stato fermato in strada dalla forze dell’ordine. L’ultimo risale alla sera del 5 giugno quando, dopo aver già ucciso la compagna, si aggirava per le strade della capitale visibilmente ubriaco e con la figlioletta in braccio. “Gli agenti non hanno fatto bene il loro mestiere. - ha osservato il pubblico ministero - Se avessero fatto quello che andava fatto, forse la bimba sarebbe ancora viva”.