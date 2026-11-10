Ad Amatrice torna la festa mondiale del gusto. Protagonista indiscussa l’amatriciana

C’è un legame indissolubile che unisce le vette dell’Appennino, dove tutto è nato, ai tavoli della Capitale e alle tavole di tutto il mondo. È quello della pasta all’amatriciana, un’eccellenza che affonda le radici nella storia dei pastori e della transumanza — tra Amatrice e la frazione di Grisciano — e che tra l’Ottocento e il Novecento ha conquistato Roma grazie agli storici osti amatriciani. Un patrimonio di gusto, tradizione e resilienza che ogni anno, proprio nel mese di marzo, celebra la sua data simbolo: il 6 marzo 2020, giorno in cui l’Unione Europea ha ufficialmente riconosciuto all’Amatriciana il prestigioso marchio di Specialità Tradizionale Garantita (STG),una tutela fondamentale per difendere la ricetta originale e la sua storia.

Sull’onda del grande successo della prima edizione, la Giornata Internazionale dell’Amatriciana si prepara ora a fare le cose in grande. L’appuntamento è fissato ad Amatrice per il 6, 7 e 8 marzo 2027, con un programma che unisce la promozione locale alla proiezione globale (il concetto di glob-local, “eccellenza locale-gusto globale”).

A svelare le novità è Giovanni Apa, presidente di Aram (Associazione Ristoratori e Albergatori di Amatrice): “La seconda edizione, quella del 2027, vedrà per la prima volta un incontro-scontro tra due amatriciane, quella bianca e quella rossa. Due squadre di chef (in divisa bianca e rossa) gareggeranno per ottenere la vittoria stabilita da una giuria composta da politici, giornalisti, ed esperti”. Una sfida imperdibile che metterà a confronto la classica versione con il pomodoro e l’antenata storica in bianco (la celebre “Gricia”), esaltando le diverse anime del piatto tipico.

In parallelo alle gare ai fornelli, l’evento offrirà un calendario che sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa a Roma, alla Camera dei Deputati, entro febbraio 2027: “Protagonista sarà ancora il territorio con le proposte delle Associazioni locali. Saranno organizzate visite al museo Floriana Svizzeretto, al laboratorio di restauro e spettacoli teatrali. Dulcis in fundo, l’amatriciana che contamina: gare di abbinamento col vino”.

“A far da corona alla manifestazione – ha aggiunto Apa – un’ulteriore novità: la raccolta di adesioni al manifesto dei fan dell’amatriciana. Adesioni aperte a tutti. Sia ai protagonisti delle istituzioni, sia agli esponenti della società civile”. Un modo unico per celebrare la memoria dei luoghi, la forza della rinascita e per ribadire che l’Amatriciana non è semplicemente una ricetta, ma un vero e proprio simbolo dell’identità italiana che guarda al futuro.