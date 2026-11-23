Si trova ovunque in Israele, dalle stazioni degli autobus alle mense scolastiche. È il classico panino con la schnitzel, la cotoletta. Ma questo piatto è lo specchio di una tradizione complessa, quella del popolo ebraico. La cucina israeliana è il risultato di migrazioni, regole kosher e contaminazioni culturali. Un solo panino racchiude in sé origini europee, ingredienti locali e sapori mediorientali.

L’idea del cibo come metafora affonda le sue radici lontano. La preparazione kosher di questo panino prevede l’uso di olio anziché burro e di pollo al posto del maiale. È il piatto fondamentale di Miznon, parola ebraica che significa mensa, e che è una catena internazionale di ristoranti di street food fondata a Tel Aviv nel 2011, ora presente in quattro continenti, e che rappresenta l’essenza della cucina israeliana. La cotoletta di pollo in stile europeo è servita dentro una pita, arricchita da cetriolini sottaceto, tahina levantina e matbucha, un condimento a base di pomodori e peperoni, cotto a fuoco lento e originario del Nord Africa. «Sono gli stessi ingredienti che hanno formato gli israeliani - afferma Eyal Shani, chef israeliano e proprietario di Miznon -. Provengono da ogni parte del mondo».

In Israele questo panino talvolta è accompagnato anche da zhug yemenita, una salsa con peperoni piccanti, prezzemolo, coriandolo, aglio e diverse spezie o dall’amba irachena, a base di mango, aceto, senape, curcuma e anch’essa peperoncino piccante. Negli ultimi anni i ristoranti che propongono cucina israeliana sono stati presi di mira a prescindere dalle posizioni politiche dei proprietari. Col tempo le critiche si sono estese alla cucina israeliana che è stata accusata di appropriazione culturale. Ma questa, in realtà, è il risultato di usanze e ricette proprie di una regione i cui confini sono stati modificati nel corso dei secoli sia dalle grandi potenze sia dai flussi migratori.

Gli ebrei infatti cucinano anche per ricordare chi sono e da dove provengono. Shani, una stella Michelin al newyorkese Shmoné e che ha inaugurato a Brooklyn una sede di Naked Tomato, definisce la cucina israeliana «una celebrazione di persone che si incontrano con l’obiettivo comune di costruire una nazione».