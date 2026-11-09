Vieux Casimir, il volto nobile del Clairin

La canna da zucchero si distilla in tre quarti del pianeta ed esistono dozzine di nomi per gli spiriti che se ne ricavano: rum, ron, rhum, grogue, cachaça, aguardiente, charanda E poi c’è lui, il clairin, semplicemente unico perché prodotto in un’isola a sua volta unica nel bene e nel male, ovvero Haiti.

Tecnicamente, il clairin - o klaren in creolo - è un rhum agricole, cioè distillato a partire dal succo puro della canna da zucchero. Quel che lo rende diverso è il contesto: varietà ancestrali di canna non ibridata, lieviti selvaggi, lavorazione primitiva, zero pesticidi e in generale la mano dell’uomo interviene il meno possibile. È lo spirito che più si avvicina al concetto di linfa della terra.

Il clairin, complice la tremenda situazione politica e internazionale di Haiti, non ha mai avuto fortuna fuori dal Paese che per primo si ribellò allo schiavismo. C’è voluto un italiano, Lucq Gargano, grande cultore del rum e dei Caraibi, a farlo conoscere ed apprezzare. Da anni con la sua azienda Velier importa e distribuisce i clairin di alcuni piccoli produttori fieramente devoti al metodo tradizionale: Sajous, Vaval, Le Rocher, Casimir Ogni clairin un’espressione vivida del terroir e dell’artigiano, tanto da diventare il primo distillato insignito del presidio Slow Food.

Storicamente il clairin viene consumato bianco, nel ti’punch con citron vert e zucchero, per esaltare le note vegetali del succo di canna. Ma Gargano aveva in mente qualcosa di più: portare il clairin alla ribalta degli spiriti invecchiati.

Nascono così gli imbottigliamenti Vieux Sajous, primi clairin mai invecchiati su Haiti per 4 e 5 anni, e soprattutto il Vieux Casimir, il più vecchio clairin mai realizzato: 10 anni di maturazione tropicale in 5 botti che in precedenza avevano contenuto rum Caroni. Un invecchiamento straordinario (a causa del clima, in dieci anni è evaporato oltre il 58% del liquido) per un distillato senza paragoni. La potenza espressiva del succo di canna viene ingentilita dal tempo, ma non castrata. Anzi, la sensazione è di una evoluzione sorprendente delle note erbacee e soprattutto fruttate, per un sorso che davvero inventa qualcosa di nuovo.

Vieux Casimir 10 anni (160 euro) 55.9%