La polemica tra Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso, scoppiata durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, continua ad alimentare il dibattito intorno al programma di Rai 1. Dopo le dichiarazioni del giudice, che è tornato sull’episodio con una nuova stoccata alla collega, a intervenire è stata anche Milly Carlucci. La conduttrice, ospite al Tg1 nella serata di lunedì 16 novembre, ha commentato quanto accaduto in diretta e ha chiarito che, almeno per il momento, non sa se Barbara D’Urso tornerà in trasmissione. “Non lo so ancora cosa farà Barbara D’Urso, lei ha diritto di scegliere”, ha dichiarato, lasciando alla giurata la decisione sul proprio futuro a Ballando.

Lo scontro in diretta a Ballando con le stelle

Tutto è accaduto sabato 14 novembre, nel corso della settima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. A innescare il confronto è stato il botta e risposta tra Barbara D’Urso e Ornella Muti, dopo alcune tensioni che si trascinavano dalle settimane precedenti. L’attrice aveva contestato alla giurata alcune battute sul suo infortunio alla spalla, accusandola di aver giudicato la sua fragilità. Nel confronto si è inserito anche Guillermo Mariotto, che ha definito D’Urso “sempre finta”. Il giudice, che già dall’inizio della serata teneva con sé una boccetta di profumo, ha iniziato a spruzzarlo nella sua direzione, accompagnando il gesto con la frase “Perché puzzi”. La reazione della conduttrice è stata immediata. Rivolgendosi a Milly Carlucci, ha chiesto un intervento e posto un vero e proprio ultimatum: “O io o lui”. Anche gli altri componenti della giuria sono intervenuti per cercare di riportare la calma. Alberto Matano, inoltre, si è offerto di cambiare posto per allontanare i due. Dopo la trasmissione, D’Urso ha affidato ai social tutta la propria amarezza: “Ho subito un’aggressione, mi sento ferita, delusa, questa volta non perdono. Non so cosa accadrà”, aveva scritto, lasciando aperti interrogativi sulla sua permanenza nel programma.

La replica di Mariotto: “Il mio è un profumo di libertà”

Intervistato dall’Adnkronos, Guillermo Mariotto ha sostenuto che il gesto sia stato frainteso, negando di aver voluto spruzzare il profumo contro la collega. “Barbara D’Urso non sa stare al gioco. Mi dispiace se la sia presa”, ha dichiarato. Il giudice ha ricordato di aver già chiesto scusa in diretta, spiegando che la sua intenzione era un’altra: “Non ho mai pensato di spruzzare il profumo, tra l’altro di Hermès, contro di lei, ma sul mio balconcino e verso di me”. Lo stilista ha poi motivato il comportamento facendo riferimento alle condizioni degli studi televisivi, che si trovano in una zona di campagna: “Purtroppo sono vicino alla porta, giungono cattivi odori. Ci sono animali, topi, cinghiali, gli studi della Rai sono in campagna”. E ha aggiunto, con una delle sue consuete provocazioni: “Il mio è un profumo di libertà. In tv giudico donne e uomini liberi. E poi si sta insieme per divertirci, lavorare, giudicare, per portare a casa un risultato”. Mariotto ha anche commentato l’eventualità che Barbara D’Urso decida di lasciare Ballando con le stelle: “Sono scelte che si fanno”. Non è mancata, però, una nuova frecciata alla collega. Secondo il giudice, la conduttrice avrebbe un problema di protagonismo, soprattutto nel rapporto con Ornella Muti: “Vuol essere al centro dell’attenzione per eclissare Ornella Muti. Tutto quel dramma... solo per comparire”.

Milly Carlucci al Tg1: “Il gesto è stato istrionico”

A distanza di due giorni dallo scontro, Milly Carlucci ha deciso di intervenire pubblicamente sulla vicenda, spiegando il proprio punto di vista ai microfoni del Tg1. La conduttrice ha innanzitutto ridimensionato le proporzioni assunte dalla polemica: “Intanto mi fa sorridere che sia diventato un caso nazionale, al di là del fatto che Mariotto ha già chiesto scusa”. Poi ha definito quanto accaduto in studio come “uno dei gesti istrionici di Mariotto”, aggiungendo con ironia: “Adesso sembra che io stia facendo la difesa d’ufficio di Mariotto”. Carlucci ha quindi ricordato le caratteristiche del programma, sottolineando come la lunga diretta possa riservare anche momenti particolarmente accesi: “Ballando con le stelle è un varietà particolare. Sono 4 ore e mezza di programma, ci sono dei momenti con punte di intemperanza. Non è che mi facciano piacere”. La conduttrice ha dunque riconosciuto che il comportamento del giurato non è stato di suo gradimento, pur ricordando le scuse già presentate. Infine, il passaggio più atteso riguarda il futuro di Barbara D’Urso. Carlucci non ha anticipato quale sarà la decisione della concorrente, che dopo lo scontro aveva lasciato intendere di voler valutare la propria permanenza nella trasmissione. “Adesso non lo so ancora se resterà, ha il diritto di scegliere. Sabato ha dichiarato che prenderà una decisione e vedremo sabato prossimo quale sarà”, ha concluso la conduttrice, rimandando così alla prossima puntata di Ballando con le stelle ogni possibile sviluppo della vicenda.