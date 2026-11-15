Ballando con le Stelle, lite Mariotto-D’Urso: “O me o lui”. Cosa è successo

Momenti di forte tensione nel corso della trasmissione di Rai Uno del sabato sera, Ballando con le Stelle, dopo l’esibizione della coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca con una lite scoppiata tra due membri della giuria, ovvero Guillermo Mariotto e Barbara D’Urso che nasce a seguito di un battibecco tra la giurata e l’attrice.

Il botta e risposta con Ornella Muti

Tutto inizia con il commento che la D’Urso fa all’esibizione dell’attrice. “Ornella, io sono in grandissima difficoltà” e riprende quanto avvenuto la settimana scorsa con la giurata che l’accusa sui giudizi. “Lei ogni sabato diventa protagonista grazie a me. Io lo sono sempre protagonista”. La risposta non si fa attendere. “Ti metti sempre in competizione con me, qualsiasi cosa faccia qui”, tu l’hai già fatta prima”, replica Muti.

Mariotto si inserisce nella discussione

“Rispondi a quello che ti dice lei”, afferma Mariotto accendendo ancor di più gli animi. “Mariottino, Mariottinino, ma c’è della camomilla per Mariottuccio?”, risponde ironica Barbara D’Urso. “Smettila di fare la finta”, incalza Mariotto “Innanzitutto rivolgiti a me in maniera educata”, risponde D’Urso. “Mariottino glielo dici a tua sorella”, è la controrisposta del giurato.

“Tutta questa puzza…”

Insomma, animi molto accesi in studio tanto che deve intervenire anche la conduttrice, Milly Carlucci, per provare a sedare un po’ gli animi. A un certo punto, però, Mariotto prende una bottiglietta di profumo e inizia a spruzzarlo in aria affermando: “Tutta questa puzza…”. La situazione degenera. “No Milly, non mi va - afferma sempre più arrabbiata la D’Urso - adesso, per favore, lui si alza e se ne va e io parlo con la concorrente”.

Nel frattempo, D’urso e Muti provano a chiarire le loro posizioni ma pochi minuti dopo Mariotto torna a intervenire spiegando il perché del gesto del profumo. “Da quando abbiamo iniziato il programma io sento cattivo odore, si sa che a Saxa Rubra ci sono i topi, io mi sono portato il profumo per spruzzarlo. Se qualcuno si sente ferito per questo mi dispiace, ma qui c’è cattivo odore”.

La Carlucci, in difficoltà, prova a far stemperare gli animi. “Ma io non mi riferivo a lei”, afferma Mariotto sottintendendo Barbara D’Urso. Dopo qualche minuto, a chiedere scuse più sincere ci pensa Alberto Matano. “Con il bene che voglio a Mariotto, nessuno ha creduto ai topi né al pifferaio magico. Vorrei che le scuse fossero dirette, per il bene che ti voglio”.

Mariotto, per tutta risposta, dichiara di scusarsi umilmente “ma sinceramente qui c’è un cattivo odore da parecchio”. Altra benzina sul fuoco, la D’Urso non le manda a dire. “Siccome l’argomento sono io, possiamo per favore andare avanti? Io la mia decisione l’ho presa, Milly la conosce”. Insomma, un’atmosfera “pesante”: vedremo se e quali conseguenze potranno esserci dalla prossima puntata.