Testato un missile supersonico cinese nel Mediterraneo: le strane esercitazioni con il “Killer delle portaerei”

Un missile antinave supersonico di fabbricazione cinese è stato lanciato nel Mar Mediterraneo durante un’esercitazione militare algerina. Le immagini diffuse dalle autorità di Algeri mostrano un sistema d’arma riconducibile alla famiglia YJ-12, uno dei vettori progettati da Pechino per colpire le navi da guerra nemiche. Questo test è molto interessante perché evidenzia la crescente presenza diplomatica e militare cinese sulle coste africane.

Il test con il missile cinese

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post il suddetto missile sarebbe stato lanciato martedì scorso da una postazione mobile di difesa costiera nei pressi di Orano, nell’Algeria occidentale, durante le manovre Mediterranean Falcon 2026.

Il filmato pubblicato dal ministero della Difesa algerino mostra un lanciatore su ruote dotato di tre contenitori rettangolari, dai quali parte un ordigno che raggiunge un bersaglio in mare. Le autorità di Algeri hanno dichiarato che l’obiettivo è stato distrutto “con grande precisione”, senza tuttavia specificare il tipo di missile utilizzato. La ricostruzione degli analisti porta però al CM-302, versione da esportazione della famiglia YJ-12, sviluppata dalla società statale cinese China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC).

Questo sistema era stato presentato nel 2016 al salone aeronautico di Zhuhai ed è progettato per colpire grandi unità navali, comprese portaerei e cacciatorpediniere, ma anche obiettivi terrestri fissi. La sua gittata dichiarata raggiunge i 290 chilometri, e la testata pesa oltre 250 chilogrammi.

🇩🇿 : L’Algérie a officiellement testé le missile antinavire supersonique chinois YJ-12 lors d’un essai militaire sur la côte ouest algérienne. Ce missile supersonique d’une portée de 500 km est surnommée le « tueur de porte-avions ». pic.twitter.com/UbdFzauiHa — Infos Minutes (@InfosMinutesFR) November 10, 2026

Una presenza strategica

La Cina è ormai uno dei principali fornitori di armamenti dell’Algeria. Non a caso, per lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), tra il 2021 e il 2025 ha rappresentato il 27% delle importazioni algerine di grandi sistemi d’arma. Il rapporto tra i due Paesi non si limita ai missili antinave. L’esercito algerino dispone anche di droni cinesi Caihong-3 e Caihong-4, e avrebbe ordinato sei velivoli senza pilota più grandi del modello Caihong-5.

Nel suo inventario figurano inoltre 54 obici semoventi PLZ-45 di produzione cinese. La cooperazione comprende anche contatti diretti tra le rispettive strutture militari: nel novembre 2023 il generale algerino Said Chanegriha, che ha supervisionato le recenti esercitazioni, aveva visitato Pechino incontrando alti funzionari militari e visitando diversi produttori della difesa, tra cui proprio CASIC. La cooperazione tra Cina e Algeria prosegue. Anzi: si rafforza.